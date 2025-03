Very Mobile fa sul serio: tanti Giga in 5G ad un ottimo prezzo

L'ultima offerta 5G di Very Mobile è tra le più interessanti di questo inizio 2025: 150 Giga, minuti e SMS illimitati, più un mese in omaggio al prezzo di 5,99 euro al mese. Ed in più Very promette che non vi saranno aumenti di prezzi, quindi nessuna rimodulazione da qui ai prossimi anni.

L'attuale offerta si rivolge ai clienti Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO che scelgono di portare il loro numero in Very, l'operatore che si appoggia alla rete WindTre e offre di conseguenza fino al 99,7% di copertura su tutto il territorio nazionale. Oltre al mese in omaggio, poi, anche la spedizione della SIM e l'attivazione sono gratuite.

L'offerta 5G di Very Mobile

Ricapitoliamo quindi cosa include l'offerta 5G di Very: 150 Giga alla massima velocità, minuti e SMS illimitati, in aggiunta ad un mese in omaggio. La SIM e la spedizione della stessa sono gratis, così come l'attivazione. A proposito della SIM, chi vuole può richiedere anche il formato eSIM virtuale.

Il prezzo dell'offerta è per sempre, quindi non vi saranno le tanto temute rimodulazioni che puntuali si presentano invece con gli altri operatori. Allo stesso modo non vi sono vincoli di durata, né costi o penali da sostenere in caso di disattivazione: di fatto si è liberi di passare ad un altro operatore quando lo si desidera.

Riguardo poi all'utilizzo dell'offerta in uno dei Paesi dell'Unione europea, Very mette a disposizione 7,6 Giga per navigare in Internet, più tutti i minuti e gli SMS inclusi in Italia. Volendo si può anche verificare i Giga disponibili in Europa tramite l'app ufficiale Very.

Infine, inclusi gratuitamente nell'offerta vi sono i servizi Ti ho cercato, RingMe e Hotspot. Quest'ultimo in particolare è utile per quanti sono spesso fuori casa e hanno la necessità di usare Internet da un altro dispositivo come può essere un computer o un tablet, in assenza di una connessione Wi-Fi sicura.

