Very Mobile: 150 Giga in 5G a 5,99€ al mese per sempre (ultime ore)

Alla mezzanotte di oggi, salvo proroghe dell'ultimo minuto, scade l'offerta da 150 Giga in 5G a 5,99 euro al mese per sempre di Very Mobile. Ultima chiamata dunque per quanti sono alla ricerca di un'offerta 5G completa senza spendere i canonici 9,99 euro al mese.

L'offerta è attivabile dai clienti Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO, tra cui Lyca Mobile, Tiscali, PosteMobile, Optima e Feder Mobile. Inoltre, al di là del prezzo concorrenziale, si contano altri tre vantaggi: il costo di attivazione è gratuito, la SIM e la spedizione sono gratis, ed il primo rinnovo è offerto da Very.

I dettagli dell'offerta in scadenza oggi

Partiamo dalle basi: l'offerta 5G di Very Mobile include 150 Giga, più minuti e SMS illimitati, a 5,99 euro al mese. Non è attivabile da tutti, ma solo da chi porta il proprio numero in Very da Iliad, CoopVoce, Fastweb, Lyca Mobile, Tiscali, PosteMobile e altri MVNO. A tutto questo si aggiungono poi un mese in omaggio, la SIM e la sua consegna a casa gratis, più l'attivazione gratuita.

Very Mobile si appoggia alla rete mobile 4G dell'operatore WindTre, una rete che copre fino al 99,7% della popolazione italiana, ora disponibile anche in 5G. Un altro vantaggio è l'assenza di qualsivoglia rimodulazione: i 5,99 euro al mese sono quindi da intendersi per sempre.

Alla lista dei vantaggi si aggiungono poi i servizi gratuiti Ti ho cercato, RingMe e la navigazione in hotspot. Quest'ultima funzionalità è tenuta in grande considerazione da numerosi utenti, dal momento che consente di condividere i dati mobili della propria offerta con uno o più dispositivi in contemporanea come smartphone, tablet e computer.

Per beneficiare dell'offerta da 5,99 euro al mese e 150 Giga in 5G occorre completare la richiesta sul sito ufficiale di Very Mobile entro la mezzanotte del 16 aprile 2025. Volendo, è possibile velocizzare l'attivazione richiedendo la eSIM virtuale e utilizzando lo SPID per il riconoscimento.

