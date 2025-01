Very Mobile: 150 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese

Very Mobile lancia un’offerta imperdibile per chi desidera passare a un operatore conveniente e con servizi di alta qualità. Con soli 5,99€ al mese, è possibile accedere a un piano che include 150 GB di traffico dati in 5G, oltre a minuti e SMS illimitati, il tutto senza costi di attivazione o per la SIM. E hai anche 2 mesi extra gratis.

Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche messe a disposizione dalla promo in questione.

Cosa include l’offerta di Very Mobile

L’offerta è pensata per rispondere alle esigenze di chi cerca una connessione veloce e una copertura affidabile senza rinunciare alla convenienza. Nel dettaglio, il piano include:

150 GB di traffico dati in 5G : perfetti per navigare, guardare video in streaming e utilizzare app senza limiti;

: perfetti per navigare, guardare video in streaming e utilizzare app senza limiti; Minuti illimitati : chiama senza preoccuparti dei costi, sia verso numeri fissi che mobili;

: chiama senza preoccuparti dei costi, sia verso numeri fissi che mobili; SMS illimitati : resta sempre in contatto senza spese aggiuntive;

: resta sempre in contatto senza spese aggiuntive; Attivazione e SIM gratuite: nessun costo iniziale, per un passaggio semplice e immediato.

Oltre all’offerta base, Very Mobile offre diversi servizi inclusi senza costi extra, come la funzionalità hotspot per condividere i propri GB con altri dispositivi, il blocco dei servizi a pagamento, che offre una protezione automatica contro addebiti indesiderati per servizi non richiesti, il roaming in UE con 8,9 GB disponibili per il traffico dati e infine l'app dedicata con cui monitorare il consumo di dati, gestire il piano e ricaricare il credito con pochi clic.

Very Mobile si distingue per la trasparenza e la semplicità, eliminando i costi nascosti e garantendo un servizio affidabile. Con un’offerta così vantaggiosa, a soli 5,99€ al mese, e una copertura 5G di qualità, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un piano completo e conveniente.

Per scoprire tutti i dettagli e attivare l’offerta, visita il sito ufficiale di Very Mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.