Very Giga x2: PROMO bomba che sdoppia i Giga

Very Giga x2 è l'esclusiva iniziativa estiva dell'omonimo gestore virtuale di WINDTRE che raddoppia il traffico dati internet per 6 mesi. Con le varie proposte che si possono trovare sul sito è possibile arrivare ad avere fino a 440 Giga totali.

Very Giga x2: scopri come raddoppiare i tuoi Giga

La promozione di partenza compatibile con questa iniziativa di Very offre la bellezza di 200 Giga di traffico dati in 4G su rete WINDTRE con velocità stanziata a 30 Mbps in download e upload, minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e SMS sempre senza limiti e verso qualsiasi gestore italiano. Tutto questo a soli 6,99 euro ogni mese senza vincoli. Nel canone mensile troviamo anche 6,4 GIGA di traffico dati da utilizzare in roaming ogni mese, il servizio RingMe, il Ti ho cercato e la navigazione in modalità hotspot completamente gratuita.

La seconda promozione offre invece 300 Giga grazie al raddoppio ad un euro al mese in più. Ultima ma non per importanza troviamo la tariffa con 440 Giga di traffico dati a 9,99 euro mensili.

Le offerte telefoniche che prevedono il raddoppio del traffico internet per 6 mesi sono disponibili ONLINE solo per chi richiede una nuova numerazione oppure per chi intende cambiare gestore e proviene da Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Fastweb, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia e WithU.

Costi ed altro

L'iniziativa che abbiamo visto in questo articolo è in scadenza il prossimo 17 Luglio 2023. Per tutte le tariffe viste sinora la spedizione, l'attivazione ed il costo della SIM sono completamente senza alcun costo. Come per tutte le promozioni non sono presenti vincoli contrattuali.

