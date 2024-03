Veritas: la carta prepagata sicura e veloce

Fare acquisti online non è sempre sicuro: mettere i propri dati, specialmente quelli di una carta per acquistare oggetti o servizi, non è sempre il massimo. Per questo oggi ti consigliamo di dare un'occhiata a Veritas Card, una MasterCard per spendere i tuoi soldi in piena libertà senza necessità di un conto bancario.

Veritas MasterCard: 100% online in meno di 5 minuti

Con la MasterCard di Veritas potrai avere una carta, in versione Gold o Black, senza doverla per forza collegare al tuo conto bancario: per iscriversi basterà fare tutto online seguendo la guida, e in meno di 5 minuti avrai terminato il processo. Questa carta è ricaricabile facilmente con deposito contanti, con un'altra carta o persino con bonifico bancario.

Nonostante l'estetica, parliamo di una carta ricaricabile: per questo non ci saranno problemi di alcun tipo, visto che potrai spendere solo la cifra disponibile, senza sforare il budget o rischiare addebiti aggiuntivi. Tutto questo poi è coperto da una garanzia di sicurezza eccezionale: le tue spese appariranno solo sul tuo conto, e nessun collegamento bancario le potrà mostrare.

Tra gli esempi di acquisti che si possono fare con una carta Veritas MasterCard troviamo acquisti su Amazon, prenotazione di viaggi, noleggio di auto, ma anche abbonamenti streaming, trading e crowdfunding, e tutti i servizi pagabili con una carta. Tutto questo ovviamente è accompagnato da una serie di servizi molto interessanti: Veritas propone infatti al suo interno un Conto con IBAN dedicato, la carta fisica e virtuale, il trasferimento tra conti Veritas istantanei e gratis, offerte e promozioni speciali, fino a 67.000€ di deposito contanti all'anno e fino a 120.000€ di spesa. Per ottenerla, dovrai avere compiuto 18 anni, risiedere in un paese dell'Unione Europea e dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELE), e compilare il modulo.

