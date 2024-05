Blank: conto aziendale con assicurazioni incluse a canone zero per 3 mesi

Blank emerge come una soluzione perfetta per semplificare la gestione finanziaria di professionisti e piccole imprese. Con un focus sulla facilità d'uso e l'accessibilità, Blank offre un conto aziendale con gestione completamente digitale e ricco di servizi.

Caratteristiche e vantaggi del Conto Blank

Apertura rapida e zero vincoli: Blank permette di aprire un conto aziendale online in pochi minuti, con la possibilità di sperimentare il servizio gratuitamente per tre mesi senza vincoli, una proposta particolarmente attraente per chi desidera testare il servizio senza impegni a lungo termine.

Accessibilità e supporto: Il servizio clienti di Blank è disponibile sette giorni su sette e include l'opzione di contatto tramite WhatsApp, garantendo assistenza continua e accessibile da qualsiasi dispositivo mobile o dal web.

Carta di Debito VISA Business personalizzata: Blank offre una carta di debito VISA Business che può essere personalizzata in base alle esigenze specifiche dell'utente, includendo funzioni come la gestione del plafond, blocco a distanza e utilizzo internazionale.

Servizi inclusi nel conto: Il conto include assicurazioni per viaggi, malattia e incidenti, oltre a coprire l'uso fraudolento della carta. Inoltre, sono inclusi servizi come la scansione di ricevute, la creazione di preventivi e proforma, e strumenti di supporto contabile.

Sicurezza e affidabilità: Il capitale dei clienti è garantito dal Fondo di Garanzia dei Depositi (FGDR), offrendo sicurezza e tranquillità nell'uso del conto per le transazioni quotidiane.

Opzioni di piani e promozioni

Blank offre tre diverse opzioni di abbonamento per rispondere alle esigenza di ogni tipo di attività:

Offerta Essenziale: Include funzioni base come 30 bonifici SEPA e una carta di debito, a 9€ al mese più IVA.

Include funzioni base come 30 bonifici SEPA e una carta di debito, a 9€ al mese più IVA. Offerta Comfort: Aggiunge maggiori benefici come assistenza telefonica e assicurazioni aggiuntive, a 17€ al mese più IVA.

Aggiunge maggiori benefici come assistenza telefonica e assicurazioni aggiuntive, a 17€ al mese più IVA. Offerta Completa: Propone servizi illimitati e supporto esteso per 39€ al mese più IVA.

Ogni opzione può essere provata gratuitamente per tre mesi se l'iscrizione avviene prima del 15 giugno 2024.

Per provare gratuitamente il conto Blank clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.