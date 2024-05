Affrettati! Carta Visa Crédit Agricole: canone zero e bonus Amazon

Cerchi una carta versatile e sicura che ti offra numerosi vantaggi? La carta di debito Visa di Crédit Agricole potrebbe essere la scelta giusta per te. Associata al conto corrente online, questa carta offre una serie di benefici pensati per chi desidera massima usabilità e sicurezza, il tutto senza costi aggiuntivi per i primi due anni. Ecco perché dovresti considerare l'apertura di un conto con Crédit Agricole.

Crédit Agricole: canone zero e massima usabilità

Una delle principali caratteristiche della carta di debito Visa di Crédit Agricole è il canone zero per i primi due anni. Questo significa che puoi godere di tutti i vantaggi di una carta di debito internazionale senza dover pagare alcun costo di gestione iniziale. La carta è utilizzabile per pagamenti online e presso POS fisici in tutto il mondo, rendendola perfetta per chi ama viaggiare o fare acquisti su internet. La carta è molto comoda visto la compatibilità con i principali sistemi di pagamento digitale come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, offrendoti un'esperienza di pagamento senza contatto, veloce e sicura.

Con l'app di Crédit Agricole, hai il pieno controllo della tua carta di debito Visa. Puoi modificare i limiti di spesa, attivare o disattivare la carta per pagamenti online e internazionali e persino "mettere in pausa" la carta in caso di necessità. Se dovessi perdere la carta o subire un furto, puoi bloccarla immediatamente con un solo clic nell'app. Per quanto riguarda la sicurezza, il servizio 3D Secure garantisce una protezione extra per le tue transazioni online, assicurando che i tuoi acquisti siano sempre sicuri.

Ma gli aspetti positivi non finiscono qui. Crédit Agricole offre interessanti promozioni per i nuovi clienti. Aprendo il conto online con il codice "VISA", puoi ricevere fino a 100€ in buoni regalo Amazon.it, utilizzando la carta per i tuoi acquisti. Mentre con il programma referral, puoi guadagnare 25€ in buoni regalo per ogni amico che aprirà un conto grazie al tuo invito, fino a un massimo di 150€. Clicca sul pulsante qui sotto per tutti i dettagli delle promozioni.

Stando a queste caratteristiche e alle promo in corso, affidarsi a Crédit Agricole rappresenta un’ottima scelta. Avrai un conto corrente all’avanguardia associato ad una carta conveniente e sicura da utilizzare. Non perdere altro tempo: visita il sito ufficiale, apri il tuo conto oggi stesso e inizia a sfruttare tutti i benefici che questa carta ha da offrire.

