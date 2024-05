Crédit Agricole: canone zero per 9 mesi e carta di debito inclusa

Il conto online proposto da Crédit Agricole offre una soluzione finanziaria completa per rispondere alle esigenze finanziarie quotidiane combinando flessibilità, sicurezza e assistenza personalizzata.

Questo conto corrente è a canone zero per i primi nove mesi. Inoltre, per chi apre il conto online e richiede la carta di debito Visa, inserendo il codice promozionale "VISA", è possibile ottenere fino a 100€ in buoni regalo utilizzando la carta per gli acquisti.

Caratteristiche principali del Conto Online Crédit Agricole

Canone azzerato: Il Conto Online Crédit Agricole offre canone zero per i primi 9 mesi e per i clienti under 35. Inoltre il canone è azzerabile anche successivamente con accredito dello stipendio o della pensione.

Carte di pagamento: Il conto include una carta di debito Visa di Crédit Agricole a canone zero per due anni. Sono inoltre disponibili carte di credito e carte prepagate, gestibili tramite app e compatibili con Apple Pay, Google Pay, e Samsung Pay.

Consulenza personalizzata: Crédit Agricole mette a disposizione dei clienti un servizio di consulenza sia in filiale che a distanza, garantendo un supporto costante per ogni esigenza finanziaria.

Conto deposito: Crédit Agricole offre anche un conto deposito con un tasso di interesse annuo lordo del 4% per i depositi con vincoli di tre mesi e un 3,75% per i depositi con vincoli semestrali.

Innovazione e sicurezza digitale: L'applicazione mobile di Crédit Agricole consente di gestire il conto con facilità, offrendo funzioni come la programmazione di appuntamenti, pagamento immediato senza necessità di conoscere l'IBAN del destinatario, e notifiche push per monitorare i movimenti in tempo reale. Inoltre, la sicurezza delle transazioni è garantita dal Servizio 3D Secure per gli acquisti online.

Per conoscere l'offerta completa di Conto Online Crédit Agricole clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.