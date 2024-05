Hype: apri il tuo conto digitale e ricevi 30€ di bonus

Se stai pensando di aprire un nuovo conto bancario digitale, la promozione "Invita Amici" di Hype potrebbe essere l'occasione perfetta per iniziare con il piede giusto. Hype, la banca digitale che offre una vasta gamma di servizi finanziari innovativi, ha lanciato una promozione che premia i nuovi utenti con un bonus fino a 30€.

Questa iniziativa è disponibile sia per i conti personali che per quelli business, offrendo flessibilità e vantaggi a un ampio spettro di clienti. Ecco tutto quello che devi sapere su questa promozione imperdibile.

Come funziona la promo di Hype

Iscrivendoti tramite un link di invito, potrai ricevere un bonus fino a 30€, a condizione che vengano rispettati i termini e le condizioni della promozione. Questo bonus rappresenta un'ottima opportunità per iniziare a utilizzare Hype con un piccolo extra che può fare la differenza nelle tue prime spese.

Uno degli aspetti più interessanti di questa promozione è la sua flessibilità. Sia che tu stia cercando un conto personale per gestire le tue finanze quotidiane, sia che tu abbia bisogno di un conto business per la tua attività, Hype ha una soluzione adatta a te. La promozione "Invita Amici" è disponibile per entrambi i tipi di account, permettendoti di scegliere quello che meglio si adatta alle tue esigenze.

Come funziona? Partecipare alla promozione "Invita Amici" di Hype è semplice e diretto. Ecco i passaggi principali per assicurarti di ottenere il bonus:

Registrazione : per beneficiare del bonus, devi registrarti a Hype utilizzando un link di invito specifico che ti verrà fornito da un amico o un collega che già utilizza Hype.

: per beneficiare del bonus, devi registrarti a Hype utilizzando un link di invito specifico che ti verrà fornito da un amico o un collega che già utilizza Hype. Messaggio: durante la registrazione, vedrai un messaggio che ti guiderà attraverso i passaggi necessari per completare la registrazione e assicurarti il bonus.

Oltre al bonus di benvenuto, Hype offre una serie di altri vantaggi che rendono questa banca digitale un'opzione eccellente per gestire le tue finanze. Tra questi:

Pagamenti contactless : Hype supporta pagamenti contactless tramite Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

: Hype supporta pagamenti contactless tramite Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Prelievi gratuiti in tutto il mondo : i conti Hype Next e Premium permettono prelievi senza commissioni ovunque.

: i conti Hype Next e Premium permettono prelievi senza commissioni ovunque. Gestione flessibile delle spese : l'app di Hype consente di gestire spese, impostare limiti e monitorare transazioni in tempo reale.

: l'app di Hype consente di gestire spese, impostare limiti e monitorare transazioni in tempo reale. Sicurezza avanzata: Hype garantisce alti standard di sicurezza, inclusa la possibilità di mettere in pausa o bloccare la carta immediatamente.

Visita il sito ufficiale e scopri tutti i dettagli sul conto digitale più innovativo di sempre.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi