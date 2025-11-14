VeePN, rimanere anonimi online con un clic: 81% di sconto sui piani di 2 anni

Il provider VeePN offre fino all'81% di sconto sui piani della durata di due anni, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo. Se la scelta ricade sul piano Basic, quello più economico, oltre al servizio VPN si beneficia anche della funzione Alternative ID e della possibilità di usare la VPN su cinque diversi dispositivi in contemporanea.
I prezzi scontati dei piani VeePN della durata di 24 mesi sono ora i seguenti:
- 2,99 euro al mese per 2 anni + 3 mesi extra (Basic)
- 3,45 euro al mese per 2 anni + 3 mesi extra (Pro)
- 4,99 euro al mese per 2 anni + 3 mesi extra (Max)
Se poi il servizio non dovesse essere di proprio gradimento è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.
Navigazione sul web in completo anonimato alla portata di tutti
In questo periodo dell'anno le minacce informatiche tendono ad aumentare in modo esponenziale rispetto agli altri mesi. Il motivo? Noi utenti normali ci colleghiamo più di frequente alla rete Internet per effettuare acquisti, approfittando magari delle offerte del Black Friday e quelle sotto le festività natalizie.
Quando paghiamo online usiamo le nostre carte di pagamento, il più delle volte inserendo dati sensibili, come appunto i numeri riportati su questa o quell'altra carta, le credenziali bancarie, codici di sicurezza, e potremo continuare così per ore. Proprio in questo esatto momento, essere collegati a una rete sicura, o ancora meglio essere completamente invisibili agli occhi dei cybercriminali, fa tutta la differenza di questo mondo.
Da qui la necessità di un servizio come quello di VeePN, tra le più interessanti realtà in questo settore. VeePN che si distingue anche per la sua interfaccia intuitiva, grazie alla quale tutti possono navigare in completo anonimato con un clic. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata all'offerta.
