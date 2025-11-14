Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

VeePN, rimanere anonimi online con un clic: 81% di sconto sui piani di 2 anni

La promozione include anche tre mesi extra del servizio VeePN in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.
VeePN, rimanere anonimi online con un clic: 81% di sconto sui piani di 2 anni
La promozione include anche tre mesi extra del servizio VeePN in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.
Federico Pisanu
Pubblicato il 14 nov 2025
Link copiato negli appunti

Il provider VeePN offre fino all'81% di sconto sui piani della durata di due anni, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo. Se la scelta ricade sul piano Basic, quello più economico, oltre al servizio VPN si beneficia anche della funzione Alternative ID e della possibilità di usare la VPN su cinque diversi dispositivi in contemporanea.

I prezzi scontati dei piani VeePN della durata di 24 mesi sono ora i seguenti:

  • 2,99 euro al mese per 2 anni + 3 mesi extra (Basic)
  • 3,45 euro al mese per 2 anni + 3 mesi extra (Pro)
  • 4,99 euro al mese per 2 anni + 3 mesi extra (Max)

Se poi il servizio non dovesse essere di proprio gradimento è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Pagina offerta VeePN

veepn offerta 2,99 euro

In questo periodo dell'anno le minacce informatiche tendono ad aumentare in modo esponenziale rispetto agli altri mesi. Il motivo? Noi utenti normali ci colleghiamo più di frequente alla rete Internet per effettuare acquisti, approfittando magari delle offerte del Black Friday e quelle sotto le festività natalizie.

Quando paghiamo online usiamo le nostre carte di pagamento, il più delle volte inserendo dati sensibili, come appunto i numeri riportati su questa o quell'altra carta, le credenziali bancarie, codici di sicurezza, e potremo continuare così per ore. Proprio in questo esatto momento, essere collegati a una rete sicura, o ancora meglio essere completamente invisibili agli occhi dei cybercriminali, fa tutta la differenza di questo mondo.

Da qui la necessità di un servizio come quello di VeePN, tra le più interessanti realtà in questo settore. VeePN che si distingue anche per la sua interfaccia intuitiva, grazie alla quale tutti possono navigare in completo anonimato con un clic. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata all'offerta.

Pagina offerta VeePN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su VPN inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

NordVPN brinda al Black Friday: i piani di 2 anni in offerta al prezzo più basso del 2025
VPN

NordVPN brinda al Black Friday: i piani di 2 anni in offerta al prezzo più basso del 2025
Una VPN illimitata con poco1,11 €/mese: l'offerta incredibile ora è realtà
VPN

Una VPN illimitata con poco1,11 €/mese: l'offerta incredibile ora è realtà
Il Black Friday di NordVPN arriva prima: sconto del 74% su tutti i piani
VPN

Il Black Friday di NordVPN arriva prima: sconto del 74% su tutti i piani
NordVPN abbassa ancora il prezzo: 74% di sconto immediato sui piani di 2 anni
VPN

NordVPN abbassa ancora il prezzo: 74% di sconto immediato sui piani di 2 anni