VeePN, la sicurezza online inizia col Black Friday: 81% di sconto e 3 mesi extra

La settimana del Black Friday diventa un’occasione notevole per tutte quelle persone che da tempo guardano con interesse al mondo delle VPN, con cui aumentare la loro sicurezza online. Tra le offerte più interessanti si annovera quella di VeePN, che prevede l’81% di sconto e tre mesi extra in regalo.

Ecco i prezzi scontati dei piani della durata di due anni di VeePN in occasione del Black Friday:

2,99 euro al mese per due anni + 3 mesi extra (piano VeePN Basic)

al mese per due anni + 3 mesi extra (piano VeePN Basic) 3,45 euro al mese per due anni + 3 mesi extra (piano VeePN Pro)

al mese per due anni + 3 mesi extra (piano VeePN Pro) 4,99 euro al mese per due anni + 3 mesi extra (piano VeePN Max)

Ciascun piano include inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto: nel caso, dunque, il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è sempre possibile ottenere un rimborso completo entro 30 giorni.

Le differenze tra i piani Basic, Pro e Max

L’adesione al piano Basic è una scelta intelligente per tutti coloro che hanno come unica necessità quella del servizio VPN. Infatti, tale servizio è il medesimo dei piani Pro e Max, l’unica differenza sta nel numero di dispositivi su cui si può utilizzare in contemporanea: cinque. Per il resto, la protezione multi-dispositivo e la politica no logs sono identiche in tutti i piani, così come la funzionalità ID Alternativo che consente di ottenere una protezione significativa da spam e aziende che tracciano i dati personali degli utenti.

Con VeePN Pro cresce il numero di dispositivi che si possono proteggere con un singolo abbonamento (da cinque passano a dieci). Gli altri servizi aggiuntivi sono Antivirus, Breach Alert e AI Chat: l’antivirus di VeePN rimuove virus e malware, oltre a offrire una protezione in tempo reale; il sistema Breach Alert invia notifiche in caso di violazione e-mail, carta di credito e dati personali; lo strumento AI Chat consente invece di aumentare in modo esponenziale la privacy.

Infine, VeePN Max presenta le stesse funzionalità principali del piano Pro, con l’unica differenza riguardo al numero di dispositivi che è possibile proteggere: da dieci si passa a venti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.