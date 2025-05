Un Manager Microsoft elogia macOS e critica Windows 11: il dibattito online è aperto

Un tweet di Merill Fernando, product manager di Microsoft, ha acceso un acceso dibattito online, raggiungendo 700.000 visualizzazioni e oltre 11.000 like. Il post, che ha generato una valanga di reazioni contrastanti, ha ironicamente suggerito la superiorità di macOS rispetto a Windows 11, suscitando sorpresa e curiosità tra gli utenti. Con un tono scherzoso, Fernando ha persino fatto riferimento all'ex CEO di Microsoft, Steve Ballmer, immaginando che quest'ultimo lo avrebbe licenziato per un’affermazione del genere.

Accompagnato da un meme, il tweet non solo ha divertito, ma ha anche fornito uno sguardo interessante sulla configurazione tecnologica del manager. Fernando ha rivelato di utilizzare quotidianamente un MacBook fornito proprio da Microsoft, evidenziando come l’azienda di Redmond consenta ai suoi dipendenti di scegliere liberamente tra dispositivi Mac o Windows per svolgere il proprio lavoro. Questo approccio, che valorizza la diversità tecnologica, ha attirato l'attenzione di molti, mostrando un lato innovativo e aperto della compagnia.

Nel suo post, Fernando ha spiegato come utilizzi un Mac Studio per i suoi progetti personali, sfruttando strumenti come Microsoft DevBox e Parallels per integrare i servizi Windows nel suo flusso di lavoro. Questa combinazione gli permette di mantenere un equilibrio tra le due piattaforme, sfruttando i punti di forza di entrambe. Tra le sue risorse principali spicca anche Raycast, un software che considera la sua "arma segreta". Grazie a questo strumento, Fernando riesce a ottimizzare la sua produttività, navigando rapidamente tra diverse applicazioni attraverso scorciatoie personalizzate, un aspetto fondamentale per gestire al meglio il tempo e le attività quotidiane.

Ulteriori dettagli

Un altro dettaglio interessante riguarda la strategia adottata da Fernando per la navigazione web. Per le attività lavorative, utilizza Microsoft Edge, mentre per quelle personali preferisce Arc. Questo approccio ibrido riflette la sua volontà di sfruttare il meglio di entrambi i mondi tecnologici, combinando strumenti e risorse per ottenere un’esperienza d’uso ottimale sia sul piano professionale che personale.

La comunità online si è divisa di fronte a questo tweet. Da un lato, molti utenti hanno apprezzato la trasparenza di Fernando e la sua capacità di mettere in evidenza i vantaggi di una configurazione tecnologica variegata.

Dall’altro, non sono mancate le critiche, con alcuni che hanno messo in discussione l’elogio di un prodotto concorrente da parte di un dipendente di Microsoft. Tuttavia, l’episodio ha sottolineato un aspetto importante: l’apertura dell’azienda di Redmond nel consentire ai propri collaboratori di utilizzare gli strumenti che ritengono più efficaci per il loro lavoro.