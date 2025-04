Vacanze estate 2025: scopri le mete top da 149 € con Lastminute.com

L’estate 2025 è alle porte, ed è il momento perfetto per organizzare la tua fuga al sole! Con le offerte di Lastminute.com puoi partire subito per una vacanza da sogno a prezzi super convenienti. Spiagge assolate, città iconiche, avventure in famiglia o fughe romantiche: qualunque sia il tuo stile di viaggio, c’è un pacchetto Volo + Hotel pensato per te.

Le migliori offerte estate 2025 – A partire da soli 149 €

Parti subito, senza stress e con la comodità del pacchetto completo. Ecco alcune delle mete più richieste:

Malta – da 149 €

Cultura, mare cristallino e tanto sole nel cuore del Mediterraneo.

Maiorca, Isole Baleari – da 151 €

Spiagge dorate e vita notturna travolgente: l’isola perfetta per coppie e amici.

Sardegna Nord (Alghero, Stintino, Castelsardo) – da 157 €

La bellezza selvaggia del mare italiano, ideale per famiglie e relax autentico.

Sharm El Sheikh, Egitto – da 183 €

Barriere coralline, resort di lusso e temperature ideali per una fuga esotica.

Sicilia – da 193 €

Un mix perfetto di arte, mare e cucina per vivere il sud Italia in pieno.

Ibiza, Isole Baleari – da 194 €

Relax di giorno, divertimento di notte: l’isola perfetta per coppie dinamiche.

Vacanze di coppia – pacchetti romantici Volo + Hotel

Che tu voglia perderti nei vicoli di una città d’arte o rilassarti al tramonto su una spiaggia, abbiamo le proposte giuste per una fuga romantica perfetta. Le nostre offerte per coppie combinano comfort, location da sogno e prezzi imbattibili. Parti alla scoperta di capitali europee, isole affascinanti o destinazioni esotiche. Il mondo è tutto vostro.

Vacanze in Famiglia – divertimento per tutti

Con Lastminute.com non devi scegliere tra relax per i genitori e svago per i più piccoli. Le offerte famiglia includono pacchetti con strutture attrezzate, servizi dedicati ai bambini e attività per ogni età. Mare, città o montagna: basta decidere dove andare, al resto pensiamo noi.

Prenota in un Click (o via App)

Con la app Lastminute.com, puoi gestire tutto dal tuo smartphone: dalla prenotazione alle informazioni sul volo, passando per offerte personalizzate in tempo reale.

Prenota subito, paga dopo

Blocca ora il tuo viaggio con un semplice acconto. Hai tempo per completare il pagamento e pensare solo a preparare la valigia. Per scoprire tutte le offerte di lastminute.com clicca qui.

