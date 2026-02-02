Sostenibilità e risparmio: perché scegliere Octopus

Octopus si distingue con un approccio chiaro, digitale e orientato alle persone. Un’offerta pensata per semplificare luce e gas, senza rinunciare a sostenibilità, controllo dei costi e qualità del servizio. Octopus Energy propone soluzioni pensate per le utenze domestiche con energia elettrica 100% rinnovabile e senza vincoli contrattuali. L’attivazione è completamente digitale, rapida e guidata, e le condizioni economiche sono trasparenti.
L’offerta Octopus Fissa 12M è ideale per chi desidera stabilità e protezione dalle oscillazioni del mercato. Il costo della materia prima resta bloccato per 12 mesi, fino al 05/02/2026.
Per la luce, il prezzo della materia prima è pari a 0,1155 €/kWh, mentre per il gas è 0,345 €/Smc. I costi di commercializzazione sono chiari e mensili: 6 € per la luce e 7 € per il gas. Una scelta perfetta per chi vuole pianificare le spese energetiche con serenità, mantenendo una fornitura sostenibile e affidabile.
Octopus Flex: segue il mercato, con massima trasparenza
Per chi preferisce una tariffa dinamica, Octopus Flex propone un prezzo indicizzato. La luce segue il PUN Mono + 0,0088 €/kWh, mentre il gas è calcolato su PSVDAm + 0,08 €/Smc, mantenendo gli stessi costi di commercializzazione: 6 € al mese per la luce e 7 € per il gas. Un' opzione ideale per chi vuole beneficiare dei ribassi del mercato energetico, con la sicurezza di un fornitore chiaro e affidabile.
Nessun cambiamento tecnico, solo più semplicità
La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas restano invariate rispetto al contratto attuale. Eventuali modifiche possono essere richieste dopo l’attivazione, senza complicazioni. Tutto è pensato per rendere il passaggio semplice e senza interruzioni. Che tu preferisca la sicurezza di un prezzo fisso o la flessibilità di una tariffa indicizzata, Octopus offre soluzioni sostenibili e pensate per la vita di tutti i giorni. Per conoscere l'offerta completa di Octopus clicca qui.
