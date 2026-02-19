Rilancia i tuoi propositi del 2026: impara una lingua con Babbel al 20% di sconto

C’è chi si promette di viaggiare di più, chi di cambiare lavoro e chi di imparare una nuova lingua. Se è proprio questo il tuo buon proposito per il 2026, allora non devi perdere la promozione a tempo limitatissimo lanciata da Babbel, una tra le principali piattaforme per imparare le lingue: 20% di sconto sul piano a vita, per iniziare il 2026 con il piede giusto.

Cosa include Babbel Lifetime?

Il piano Babbel Lifetime è ora disponibile a 239 euro invece di 299,99 euro: uno sconto immediato di 60 euro, pari al 20% in meno, per accedere a tempo illimitato a tutti i corsi di lingua della piattaforma Babbel. A differenza dei piani mensili, infatti, con Lifetime basta pagare una volta sola per avere accesso per sempre ai corsi.

Tra le lingue che puoi imparare con Babbel segnaliamo l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, il francese, il portoghese, lo svedese, il russo, il turco, il norvegese, l'olandese, l'indonesiano, il polacco e il danese. Quelli proposti da Babbel non sono semplici corsi, ma veri e propri viaggi all'interno di una lingua e della sua cultura: avrai così accesso a lezioni interattive, podcast, giochi e contenuti pensati per favorire la memorizzazione naturale.

Il sistema di ripetizione intelligente, poi, ti aiuta a rivedere anche il lessico più complesso al momento giusto, finché non diventa parte del tuo vocabolario. Babbel non si limita a insegnare parole e regole di grammatica, perché l'obiettivo è quello di farti immergere in una nuova cultura attraverso un'esperienza di apprendimento dinamica.

Impari tutto passo dopo passo, grazie a un metodo sviluppato scientificamente e creato da un team di oltre 150 esperti in didattica. Secondo i dati dichiarati, il 92% degli utenti ha migliorato le proprie capacità in soli 2 mesi. Rispetto ai piani mensili o annuali, il piano Lifetime ti permette di risparmiare concretamente, specialmente se imparare una nuova lingua è tra i tuoi obiettivi a lungo termine.

Offerta a tempo limitato: acquista ora e risparmia 60 euro

A 239 euro (una tantum) ottieni:

Accesso completo a tutte le lingue disponibili

Nessun rinnovo o costo ricorrente

Libertà totale di studiare quando e quanto vuoi

Un risparmio immediato di 60 euro grazie allo sconto del 20%

La promozione Babbel con il 20% di sconto è disponibile per un periodo di tempo limitato, fino al 1° marzo: approfitta dell'offerta online e impara una nuova lingua nel 2026.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.