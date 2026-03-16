Spotify aumenta i prezzi 2026: 2 alternative più economiche

Spotify ha aggiornato i prezzi di alcuni dei suoi piani di abbonamento. Questo cambiamento ha spinto molti utenti a confrontare altre piattaforme di streaming musicale per valutare quali servizi offrano un buon equilibrio tra prezzo, catalogo e funzionalità.

Il settore dello streaming musicale è oggi molto competitivo e diversi servizi mettono a disposizione cataloghi con milioni di brani, podcast e contenuti esclusivi. Tra le alternative più popolari troviamo Amazon Music e Apple Music, due piattaforme che offrono cataloghi molto ampi e promozioni dedicate ai nuovi utenti.

L’offerta attuale di Amazon Music

Tra le promozioni disponibili in questo periodo c’è un’offerta dedicata a Amazon Music Unlimited, il servizio di streaming musicale di Amazon. La promozione consente ai nuovi utenti di ottenere 3 mesi di utilizzo gratuito del piano individuale.

Durante il periodo promozionale è possibile accedere a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e on demand, ai podcast più popolari senza interruzioni pubblicitarie e a un catalogo di oltre 350.000 audiolibri, con la possibilità di ascoltarne uno al mese.

Il servizio supporta anche audio HD e audio spaziale, offrendo una qualità sonora avanzata per gli utenti che utilizzano dispositivi compatibili.

Al termine dei tre mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo di 10,99 € al mese, salvo disdetta. L’offerta è riservata ai nuovi clienti e risulta disponibile fino al 2 aprile 2026, secondo le condizioni della promozione.

L’offerta Apple Music con 3 mesi gratis

Anche Apple Music propone una promozione dedicata ai nuovi utenti. Con l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple idoneo è possibile ottenere 3 mesi gratuiti di Apple Music.

L’offerta è disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod e cuffie o altoparlanti Beats compatibili.

Per attivare la promozione è sufficiente configurare o collegare il nuovo dispositivo Apple e aprire l’app Apple Music su iPhone, iPad, Mac o Apple TV. L’offerta viene solitamente mostrata automaticamente nella schermata principale dell’app, dove è possibile selezionare l’opzione per iniziare il periodo di prova.

Apple Music offre un catalogo con oltre 100 milioni di brani, contenuti esclusivi, playlist curate e supporto per audio lossless e audio spaziale con Dolby Atmos sui dispositivi compatibili.

Dopo il periodo di prova gratuito, l’abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo di 10,99 € al mese, salvo cancellazione.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.