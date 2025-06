Vacanze e sicurezza digitale: LastPass protegge le tue password ovunque tu sia

Le vacanze sono un momento per rilassarsi, non per impazzire dietro alle password! Se anche tu ti ritrovi a dover accedere ai tuoi account preferiti mentre sei sotto l’ombrellone o in una baita di montagna, LastPass è la soluzione perfetta per te.

LastPass è come un assistente digitale sempre pronto a darti una mano: ricorda tutte le tue password - anche quelle più complicate - e le tiene al sicuro in un’unica cassaforte digitale. Puoi accedervi da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi parte del mondo. In vacanza, in ufficio o semplicemente a casa sul divano, non dovrai più preoccuparti di dimenticare le tue credenziali.

Protezione senza pensieri, anche in viaggio

Non solo è utile quando sei lontano da casa, ma LastPass è anche un baluardo contro occhi indiscreti: le tue password sono custodite con crittografia avanzata e un solo clic ti permette di accedere ai tuoi account preferiti senza stress. Dimentica quei momenti di panico quando devi ricordarti la password del Wi-Fi in hotel o di un account che non usi mai. Con LastPass, la tua memoria digitale viaggia con te!

LastPass non è solo un posto sicuro per le tue password. Puoi usarlo anche per salvare in modo protetto carte di credito, indirizzi di spedizione e persino note personali. Insomma, tutto quello che non vuoi lasciare alla mercé del caso - o peggio, di hacker e malintenzionati. Puoi provarlo gratis per 30 giorni e vedere come cambia la tua vita digitale. Dopo, puoi scegliere tra due piani convenienti:

Premium : 2,90€ al mese per la tua sicurezza personale

Families: 3,90€ al mese, ideale se vuoi condividere la protezione con la tua famiglia.

Non rischiare di ritrovarti senza password proprio quando più ti servono: affidati a LastPass e porta sempre con te la tranquillità. La tua vacanza - e la tua vita online - meritano solo il meglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.