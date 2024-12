Usa Meshnet per giocare online con gli amici

Meshnet è una tecnologia inclusa gratuitamente nel servizio VPN di NordVPN che aiuta gli utenti ad accedere in sicurezza ad altri dispositivi, indipendentemente dalla loro posizione. Dopo la corretta configurazione, Meshnet funziona in tutto e per tutto come una rete locale sicura, andando a connettere in automatico i dispositivi.

Tutto questo fa sì che Meshnet sia lo strumento ideale per le attività che richiedono un livello di sicurezza avanzato, bassa latenza e alta velocità di trasmissione, come ad esempio le sessioni di gaming in multiplayer più intense. Meshnet è disponibile per PC Windows, Mac, computer con a bordo Linux, dispositivi Android e iOS.

Per quanto riguarda invece l'ultima offerta di NordVPN, su tutti i piani di due anni è disponibile uno sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese. La promozione prevede inoltre la possibilità di richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto e 3 mesi extra di servizio in regalo.

Usare Meshnet per giocare online con gli amici

Grazie alla tecnologia Meshnet, NordVPN si pone come punto di riferimento tra le VPN per il gaming, con oltre 7.000 server veloci in 118 Paesi e l'opportunità di superare le limitazioni di larghezza di banda imposte in automatico dai fornitori dei servizi Internet sulle sessioni di gaming più intense.

La funzionalità Meshnet di NordVPN conduce chiunque nella stanza virtuale di gioco in sicurezza, ovunque ci si trovi. Una volta creata una rete LAN sicura, si potrà giocare insieme ai propri amici con una connessione veloce, senza ritardi e con una sicurezza al di sopra della media.

I piani della durata di due anni di NordVPN sono scontati in questi giorni del 74%. L'offerta è valida per un periodo di tempo limitato e consente di attivare il piano Base a 2,99 euro al mese con 3 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.