Usa Meshnet per giocare online con amici

Esistono diversi videogiochi che non supportano la classica modalità multiplayer. Anche se per alcune persone questo non significa nulla, per altre invece rappresenta un problema, in particolare se lo stesso gioco piace anche ai propri amici.

Una delle soluzioni più innovative è Meshnet, funzionalità che consente agli appassionati di gaming di organizzare LAN party remoti. Meshnet è incluso gratuitamente in tutti i piani di NordVPN, servizio punto di riferimento nel settore VPN.

In questi giorni i piani della durata di due anni godono di uno sconto del 74%, dando modo ai nuovi utenti di attivare NordVPN al prezzo più basso dell'anno. Ad esempio il piano Base è disponibile a 2,99 euro al mese, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Meshnet per giocare online con gli amici

La funzionalità Meshnet di NordVPN consente di creare una stanza virtuale sicura in cui possono entrare i propri amici, ovunque loro si trovino. In questo modo, gli utenti del servizio VPN potranno giocare insieme ai loro amici in una "stanza" protetta, con una connessione più veloce e meno ritardi.

NordVPN offre il supporto a tutte le principali piattaforme, tra cui Windows, macOS, Linux, Android, iOS e Android TV. Inoltre, per migliorare la protezione per i dispositivi di gioco, il suggerimento è di installare l'app della VPN sul router, che in automatico difenderà i dispositivi connessi presenti in casa con una crittografia inespugnabile.

Con una VPN attiva è anche possibile evitare la limitazione di banda, applicata dai provider di rete quando una sessione di gioco è molto lunga. Vi è inoltre una protezione ferrea dagli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), di cui i gamer sono sempre più spesso vittima.

I piani di due anni di NordVPN sono in sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese. In più la promozione include 3 mesi di servizio aggiuntivi gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.