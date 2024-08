US Open, qualificazioni al via: sette gli italiani in gara

Dopo il successo di Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati, per il tennis italiano è subito il momento di voltare pagina e proiettarsi allo US Open, ultimo slam della stagione. Da lunedì sono iniziate le qualificazioni per completare il tabellone principale dello slam al via il prossimo 26 agosto. Sette gli italiani in gara: Mattia Bellucci (foto di copertina), Stefano Napolitano, Andrea Pellegrino, Francesco Passaro, Matteo Gigante e Andrea Vavassori. In campo femminile, invece, sarà impegnata nel turno di qualificazioni la sola Lucrezia Stefanini.

Ricordiamo che le qualificazioni dello US Open sono trasmesse in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky. A questo proposito, segnaliamo che un recente accordo tra SuperTennis e Sky concederebbe alla pay-tv inglese la co-esclusiva dello US Open, in cambio dei diritti per trasmettere in chiaro tutti i match del circuito WTA.

Dove vedere le qualificazioni dello US Open e italiani in gara

In attesa dell'ufficializzazione dell'accordo tra SuperTennis e Sky, le qualificazioni dello US Open sono visibili su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, e sul canale 224 di Sky. Inoltre, è possibile seguire i match di qualificazione in streaming sul sito supertennis.tv e tramite le piattaforme SuperTennis Plus e SuperTennis X.

Questo il riepilogo degli incontri con gli italiani in gara protagonisti:

Diego Schwartzman ha eliminato Andrea Pellegrino con il punteggio di 7-5, 6-3

Calvin Hemery ha eliminato Andrea Vavassori con il punteggio di 6-4, 7-6(4)

Francesco Passaro ha battuto Alexander Ritschard con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-3

Stefano Napolitano affronterà oggi Yannik Hanfmann (numero 2 del tabellone)

Matteo Gigante affronterà oggi Daniel Elahi Galan (numero 26 del tabellone)

Mattia Bellucci (numero 12 del tabellone) affronterà oggi Aidan Mayo

Lucrezia Stefanini affronterà oggi Emiliana Arango (numero 30 del tabellone)

