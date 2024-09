US Open: come vedere la finale di Sinner in diretta streaming dall'Italia e dall'estero

È tutto pronto per la finale degli US Open con Jannik Sinner che sfiderà Taylor Fritz. Il match è in programma oggi, domenica 8 settembre 2024, a partire dalle 20 (ora italiana). La sfida potrà essere seguita in diretta streaming su NOW, andando ad attivare il Pass Sport che consente l'accesso a tutta l'offerta sportiva di Sky (con Champions League, Formula 1, Serie A, tornei di tennis e molto altro ancora).

Il Pass Sport è attivabile tramite il sito di NOW e ha un costo di 24,99 euro al mese oppure di 14,99 euro al mese per 12 mesi (questa seconda opzione, dedicata agli appassionati che seguono lo sport tutto l'anno, consente un risparmio di ben 120 euro). Una volta attivato il Pass, basterà collegarsi a NOW, da qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, computer, Smart TV etc.), per avviare la diretta streaming del match.

Per vedere la finale degli US Open con Sinner in diretta streaming dall'estero (e con commento in italiano) è necessario ricorrere a una VPN, andando poi a selezionare un server italiano per avviare la connessione. La scelta giusta, in questo momento, è NordVPN, ora in offerta con uno sconto del 73%. Grazie alla promo in corso, è possibile attivare la VPN con un prezzo di 3,09 euro al mese, beneficiando anche di 30 giorni di tempo per richiedere il rimborso integrale di quanto speso.

Special to be in the final here @usopen. See you Sunday @jackdraper0 congrats on an amazing tournament. That was a tough battle my friend pic.twitter.com/mO42Kt4M3p — Jannik Sinner (@janniksin) September 6, 2024

Sinner vs Fritz: come vedere la finale degli US Open dall'estero

Ecco la procedura in tre passaggi per vedere la finale Sinner vs Fritz in diretta streaming dall'estero:

per prima cosa è necessario attivare una VPN come NordVPN

successivamente, bisogna accedere all'app della VPN e selezionare un server italiano

poi basta collegarsi a NOW e, per chi non lo ha ancora fatto, attivare il Pass Sport

