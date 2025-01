United Airlines accelera l'arrivo del Wi-Fi Starlink sui suoi voli

United Airlines ha deciso di accelerare l’adozione del servizio Wi-Fi satellitare Starlink sui propri aerei, anticipando i piani precedentemente annunciati. Inizialmente, l’azienda aveva previsto di avviare i test della tecnologia di SpaceX nella primavera del 2024, con i primi voli commerciali dotati di Starlink previsti entro la fine dello stesso anno. Tuttavia, i tempi sono stati rivisti, e i test inizieranno già il mese prossimo. Il primo volo commerciale, equipaggiato con Starlink su un aereo regionale Embraer E-175, è ora programmato per la primavera del 2025.

United Airlines ha fissato un obiettivo ambizioso: entro la fine del 2025, tutta la sua flotta di aerei regionali con due classi di servizio sarà dotata della tecnologia Starlink. Inoltre, l’azienda prevede di far volare il suo primo aereo di linea principale, equipaggiato con questa innovazione, già entro la fine del 2025. A lungo termine, l’intera flotta, composta da circa 1.000 aeromobili, sarà equipaggiata con il Wi-Fi satellitare di SpaceX.

Le compagnie aeree molto interessate alle nuove tecnologie

Questa scelta rappresenta un passo significativo per United Airlines, che punta a migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri offrendo una connessione internet più veloce e affidabile, anche su tratte aeree che attraversano zone remote. Starlink, basato su una rete di satelliti in orbita bassa, promette una maggiore stabilità e velocità rispetto ai sistemi Wi-Fi attualmente utilizzati in volo. L’accelerazione nei tempi di implementazione riflette l’impegno di United nel rimanere all’avanguardia nell’adozione di tecnologie innovative per il settore dell’aviazione.

Con questa mossa, l’azienda risponde alla crescente domanda dei passeggeri per una connettività senza interruzioni durante i voli, elemento sempre più centrale per chi viaggia per lavoro o piacere. Questa iniziativa conferma l’interesse sempre maggiore delle compagnie aeree per tecnologie avanzate, capaci di trasformare e migliorare l’esperienza a bordo, rafforzando al contempo la loro competitività sul mercato. United Airlines si pone così come leader nell’adozione di soluzioni di connettività all’avanguardia nel settore del trasporto aereo.