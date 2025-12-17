Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Una VPN completa a meno di 2 euro al mese? Surfshark VPN: scopri la promo
Protezione completa e avanzata di tutti i tuoi dispositivi con Surfshark VPN: approfitta ora della promo da 1,99 euro al mese.
Eleonora Busi
Pubblicato il 17 dic 2025
Surfshark VPN è ora disponibile in un’offerta esclusiva: da 5,61 euro passa a 1,99 euro al mese, con 3 mesi extra gratuiti. Ecco tutti i dettagli della promo, disponibile a tempo limitato.

Approfitta dello sconto: Surfshark VPN in offerta

Proteggiti online con Surfshark VPN

Con oltre 4500 server basati su RAM distribuiti in 100 paesi, Surfshark garantisce una connessione stabile e veloce ovunque tu sia. L’app di Surfshark VPN è intuitiva e facile da configurare, ideale anche per chi non è esperto. Con un solo account puoi collegare dispositivi illimitati.

Surfshark offre diverse opzioni: il piano Starter, ideale per l’uso quotidiano, a 1,99 euro al mese; il piano One, perfetto per sicurezza completa su dispositivi e identità, a 2,29 euro al mese; il piano One+, pensato per la massima protezione delle attività online, a 4,19 euro al mese.

Optando per il piano One, avrai accesso a un pacchetto di strumenti di sicurezza integrati. Surfshark Antivirus ti protegge a malware, ransomware e spyware, l'adblocker blocca annunci, tracker e pop-up.

La funzione Alternative ID protegge la tua identità online e riduce lo spam, mentre Dedicated IP permette di avere un indirizzo IP personale. Alert ti avvisa nel momento in cui la tua e-mail, il tuo documento d'identità, la tua carta di credito o altri dati personali vengono divulgati online. Infine, Surfshark Search è il motore di ricerca per navigare senza pubblicità e senza lasciare tracce.

Scopri tutti i piani Surfshark VPN

Non perdere l’occasione di ottenere Surfshark VPN a prezzo scontato: attiva il tuo piano da 1,99 euro al mese, ricevi 3 mesi extra e naviga senza limiti e in totale sicurezza e anonimato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico.

