Una Nintendo Wii è stata trasformata in un server web perfettamente funzionante

La creatività e l'open-source continuano a sorprendere, riportando in vita tecnologie considerate ormai superate. Un esempio brillante è la trasformazione della Nintendo Wii, console lanciata nel 2006, in un server web perfettamente funzionante. L'ingegnere Alex Haydock ha dimostrato che l'hardware di 18 anni fa può ancora essere utile grazie all'integrazione di strumenti moderni.

Il progetto ha preso forma quando Haydock ha scoperto che il sistema operativo Unix open-source NetBSD era compatibile con l'architettura PowerPC della console. NetBSD è noto per la sua versatilità e, sorprendentemente, il supporto per questa piattaforma è stato aggiornato fino a dicembre 2024. Questo dimostra l'impegno della comunità open-source nel mantenere attivi dispositivi apparentemente datati.

La conversione della Wii in un server è stata più semplice del previsto. Haydock ha utilizzato una scheda SD da 32GB, preparata con Raspberry Pi Imager, per installare l'immagine di NetBSD. La console è stata configurata per avviare il sistema operativo tramite il canale Homebrew, consentendo l'interazione con una tastiera USB. Una volta completata l'installazione, la Wii ha iniziato a funzionare come un computer standard.

Una nuova vita: contro l'obsolescenza tecnologica

Per implementare il server web, Haydock ha scelto lighttpd come software di hosting e Caddy come reverse proxy. Ha inoltre adottato il protocollo ACME per garantire la sicurezza con certificati di crittografia. Nonostante le limitazioni hardware della console, il sistema ha dimostrato una reattività sorprendente.

Questo progetto è un esempio concreto di upcycling tecnologico, un processo che trasforma dispositivi obsoleti in strumenti utili, sfidando il concetto di obsolescenza tecnologica. In un'epoca caratterizzata da consumi frenetici e crescenti livelli di rifiuti elettronici, questa iniziativa offre una prospettiva sostenibile e creativa.

Haydock ha documentato ogni fase del processo sul suo blog "Infected Systems", rendendo il progetto replicabile per chiunque voglia dare nuova vita a una vecchia Wii. L'obiettivo non è stato quello di creare un sistema efficiente dal punto di vista produttivo, ma di dimostrare come l'innovazione possa nascere dal riutilizzo intelligente di tecnologie esistenti.