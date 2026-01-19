Un sito web pronto in pochi minuti e gratis: l'offerta IONOS

Realizzare un sito web partendo da zero può sembrare complicato per chi non ha competenze tecniche o risorse da investire in un'agenzia specializzata.

Proprio per rispondere a questa esigenza, IONOS - tra i principali fornitori di hosting in Europa - propone una promozione pensata per rendere la creazione di un sito accessibile a tutti, senza spese iniziali e con strumenti avanzati basati sull'intelligenza artificiale.

Con la promo attuale che azzera il costo, risparmi 216€ per il primo anno di IONOS. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche di questo servizio.

Come funziona l'offerta MyWebsite Plus di IONOS

Con la promozione attiva, il piano Plus di MyWebsite di IONOS è disponibile gratuitamente per 12 mesi, per un risparmio totale di 216€. All'interno del pacchetto sono inclusi tutti gli elementi fondamentali per partire subito:

Website builder con AI capace di generare automaticamente la struttura del sito;

capace di generare automaticamente la struttura del sito; Editor semplice e intuitivo per personalizzare ogni sezione;

per personalizzare ogni sezione; Dominio gratuito per il primo anno ;

; Casella e-mail professionale con 12 GB di spazio.

Il cuore dell'offerta è il generatore di siti basato su intelligenza artificiale. Basta descrivere la propria idea o l'attività da promuovere e il sistema crea in pochi minuti una prima versione del sito, già pronta per essere rifinita. Le modifiche successive sono alla portata di chiunque grazie a un editor visuale che non richiede alcuna esperienza grafica o tecnica.

Una volta completata la personalizzazione, la pubblicazione online avviene con un semplice clic. Inoltre, il piano studiato da IONOS include strumenti dedicati a SEO, social media ed e-mail marketing, utili per aumentare la visibilità del progetto e raggiungere più facilmente nuovi clienti.

Terminato il primo anno gratuito, il servizio si rinnova automaticamente a 18 euro al mese, con la libertà di interrompere l'abbonamento in qualsiasi momento. Un'occasione ideale per trasformare un'idea in un sito web reale senza investimenti iniziali.

