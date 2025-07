Un sito web professionale in pochi passi con IONOS: oggi è gratis per un anno

Grazie all'offerta esclusiva di IONOS, puoi realizzare il tuo sito personalizzato gratis per un anno, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e senza alcuna competenza tecnica. Ecco tutti i dettagli e come attivare la promozione.

Tutti gli strumenti che ti servono a portata di clic

Con il piano MyWebsite Now Starter, IONOS mette a disposizione uno strumento intuitivo pensato per principianti, freelancer, piccole imprese e chiunque voglia un sito personale o aziendale. Ecco cosa include l’offerta:

Dominio gratuito per un anno

per un anno Indirizzo e-mail personalizzato

Certificato SSL incluso

Layout responsive per desktop, tablet e smartphone

Nessuna pubblicità sul sito

sul sito Assistenza personale dedicata

Con IONOS bastano pochi minuti per costruire una presenza online professionale: scegli un template tra decine di modelli progettati da esperti, adatti a qualsiasi settore, aggiungi contenuti testuali e visivi (scrivi, carica immagini o seleziona tra oltre 17 mila foto disponibili) e personalizza il layout come preferisci, prima di pubblicare il tuo sito web con un clic.

Ogni elemento è completamente personalizzabile: forme, colori, tipografie, sezioni e pagine possono essere adattati in base al tuo stile. L'editor include un generatore di testo con intelligenza artificiale, utile per creare contenuti unici e originali in pochi secondi, ottimizzati per il web. Inoltre, grazie alle funzionalità SEO integrate, il tuo sito sarà facilmente rintracciabile sui motori di ricerca.

IONOS ti offre una dashboard semplice e centralizzata per gestire tutti i tuoi progetti digitali. Da qui puoi monitorare l’avanzamento del tuo sito, accedere ad altre app e ricevere suggerimenti su come migliorare. In più, se desideri vendere online, puoi integrare un negozio e-commerce con opzioni di pagamento e spedizione, tutto incluso nel pacchetto.

Non perdere la promozione: tutto questo potrai averlo GRATIS per il primo anno, semplicemente attivando il piano Plus di IONOS online. Dopo i primi 12 mesi, si rinnova a un prezzo comunque competitivo per ciò che offre: 18 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.