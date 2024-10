Un nuovo bug di Windows rischia di bloccare i computer, allerta

Un recente aggiornamento di Windows 11 ha introdotto un problema significativo che sta causando molte difficoltà agli utenti, con il ritorno della temuta "schermata blu della morte" (Blue Screen of Death, BSOD). Microsoft ha confermato che il problema riguarda l'ultimo aggiornamento del sistema operativo, che risulta incompatibile con un'applicazione audio molto diffusa: Voicemeeter.

Questa incompatibilità provoca un grave blocco del sistema, rendendo impossibile il normale funzionamento del computer. Alla base del problema vi è un conflitto tra il nuovo aggiornamento e il driver di Voicemeeter, che causa errori nella gestione della memoria e, di conseguenza, il crash del sistema operativo.

Questa problematica sembra limitata ai dispositivi che utilizzano Windows 11 nella versione 24H2 e che hanno installato Voicemeeter. Pertanto, chi utilizza versioni precedenti di Windows o non ha installato l'applicazione audio in questione non dovrebbe incorrere in problemi simili.

Microsoft è al lavoro per correggere l'errore

Per gli utenti che hanno già riscontrato la schermata blu dopo aver effettuato l'aggiornamento, la soluzione temporanea più efficace è rimuovere Voicemeeter dal sistema. Microsoft ha anche introdotto una misura preventiva, un "blocco di compatibilità", che evita l'installazione dell'aggiornamento problematico sui dispositivi che hanno rilevato la presenza dell’applicazione.

Questo accorgimento impedisce a Windows Update di proporre automaticamente l’aggiornamento, riducendo così il rischio di problemi sui dispositivi potenzialmente vulnerabili. Attualmente, Microsoft è al lavoro per risolvere definitivamente la situazione, con l’obiettivo di rilasciare un nuovo aggiornamento che corregga il bug. Nel frattempo, agli utenti viene raccomandato di monitorare gli annunci ufficiali della compagnia per aggiornamenti futuri e soluzioni.

Questo episodio mette in luce l’importanza di gestire gli aggiornamenti software con cautela. Anche se mantenere aggiornato il sistema operativo è cruciale per la sicurezza e le prestazioni del dispositivo, è altrettanto fondamentale rimanere informati sui rischi di incompatibilità e prendere le misure necessarie per salvaguardare i propri dati e il funzionamento del sistema.