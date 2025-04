Un mese di musica gratis con Apple Music

Ascoltare le canzoni gratis, senza pubblicità e con skip illimitati, sia durante le festività pasquali che gli imminenti ponti di primavera, è il desiderio di tutti gli amanti della musica. Un desiderio che diventa realtà con la prova gratuita di un mese di Apple Music, il servizio streaming musicale di Apple.

Durante il mese di prova puoi ascoltare oltre 100 milioni di brani, senza pubblicità, offline e su tutti i tuoi dispositivi, godendo dell'esperienza audio di qualità superiore offerta dalla piattaforma della casa di Cupertino. Al termine del periodo di prova l'abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese, volendo però puoi disdire prima del rinnovo senza costi.

I nuovi brani da ascoltare durante il mese gratuito

Sono tante le novità musicali dell'ultimo periodo, subito disponibili come da tradizione nell'ampio catalogo di Apple Music. A partire dai due brani che ci terranno compagnia verosimilmente per tutta la prossima estate, da una parte Nonostante tutto, il nuovo singolo di Elisa e Cesare Cremonini, e Bottiglie vuote, la canzone che segna ufficialmente l'inizio del sodalizio musicale tra i Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali.

Tra le ultime uscite di questa settimana, anche loro già disponibili all'ascolto, segnaliamo le seguenti canzoni:

Bella Davvero - Ultimo

Amor - Achille Lauro

Bluebird - Lana Del Rey

San Junipero - BigMama

Before You I Just Forget - Fontaines D.C.

Spacco tutto - Ginevra (feat. Meg)

Autodistruzione - Holden

Gelido - Shablo, Joshua, Tormento (feat. Mimì)

TROPPAweed - Neffa (feat. Noyz Narcos)

Giochi di gambe - Giorgio Poi

I guess u never really cared about me - Artemas

Dream Machine - Purple Disco Maschine, Alison Goldfrapp

Come attivare la prova di 1 mese

Se hai scelto di approfittare della prova gratuita di 1 mese, per attivarla collegati a questa pagina di Apple Music, dopodiché premi sul bottone "Prova gratis" che trovi nella parte inferiore dello schermo (in basso a destra se sei dal computer). Nel riquadro che compare sarà infine sufficiente inserire l'indirizzo e-mail del tuo Apple Account, e se non ne hai uno potrai crearlo da zero inserendo nome, cognome, indirizzo e-mail e password.

La promozione in corso sul sito di Apple è valida per un periodo di tempo limitato.

