ULTIMO GIORNO per avere Bosch Trapano Avvitatore in sconto su Amazon: approfittane!

Appassionato di lavori domestici e di fai-da-te? Non lasciarti sfuggire l'offerta sul Trapano Avvitatore con percussione Bosch Professional, uno degli strumenti più versatili e potenti della gamma Bosch a soli 209,99€.

Progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti, questo trapano-avvitatore offre prestazioni eccellenti, durata e praticità in ogni situazione lavorativa. Con due batterie GBA 18V 3.0Ah incluse, un caricabatteria GAL 18V-20 e una robusta custodia L-Case, è l’alleato perfetto per affrontare qualsiasi progetto. Scopriamo insieme le sue caratteristiche e i vantaggi.

Potenza e prestazioni di alto livello

Il trapano avvitatore Bosch è dotato di un potente motore brushless che garantisce prestazioni elevate e una lunga durata. Con una coppia massima di 63 Nm e una velocità di rotazione fino a 1900 giri/min, questo strumento è ideale per una vasta gamma di applicazioni, dalle più semplici alle più impegnative. La funzione di percussione integrata permette di forare facilmente materiali duri come il cemento e il mattone, rendendo questo trapano un vero tuttofare.

Il set include due batterie che offrono un'ottima autonomia e prestazioni costanti anche durante l'uso prolungato. Il caricabatteria permette di ricaricare rapidamente le batterie, riducendo i tempi di inattività e aumentando l'efficienza sul lavoro. La compatibilità con il sistema Bosch Professional 18V consente di utilizzare le batterie con altri utensili della stessa gamma, offrendo una flessibilità senza pari.

Scegli il trapano avvitatore a percussione Bosch Professional a 209,99€ e scopri la differenza che un utensile di qualità può fare nel tuo lavoro quotidiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.