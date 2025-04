Firebase Studio: app full-stack con l'AI direttamente dal browser

Firebase Studio è un nuovo ambiente di sviluppo cloud based pensato per semplificare la creazione e la distribuzione di applicazioni full-stack con intelligenza artificiale integrata. Attualmente in fase di anteprima, questa piattaforma offre un'esperienza collaborativa accessibile interamente da browser web.

Caratteristiche di Firebase Studio

Firebase Studio propone una combinazione tra Project IDX, l'assistente Gemini in Firebase, e gli strumenti per gli sviluppatori presenti in Google Cloud. Il tutto in un ambiente personalizzabile basato su Code OSS. Gli sviluppatori possono importare progetti preesistenti dai repository di GitHub o da archivi locali. Nello stesso modo è possibile iniziare da zero sfruttando modelli e applicazioni di esempio in diversi linguaggi e framework tra cui Node.js, Java, Python, React, Flutter e molti altri.

Una delle funzionalità più interessanti del progetto è il Prototyper, un agente AI che consente di creare prototipi di applicazioni web full-stack senza dover scrivere codice. Tutto avviene utilizzando prompt in linguaggio naturale, immagini e persino semplici schizzi. È possibile passare agevolmente dal prototipo generato automaticamente alla personalizzazione completa del codice tramite l'IDE. Rimane sempre attiva l'assistenza di Gemini che supporta lo sviluppatore in ogni fase, dalla scrittura del codice alla documentazione, dal debug all'esecuzione dei test.

Costi e limitazioni

Firebase Studio offre anche un'integrazione completa con i servizi Firebase e Google Cloud. È possibile testare applicazioni con gli emulatori locali, effettuare il debug direttamente nel browser e pubblicare rapidamente tramite il framework Firebase App Hosting.

L'accesso è gratuito per un massimo di tre spazi di lavoro per utente, con la possibilità di un'estensione fino a 30 spazi con il piano Google Developer Premium. L'utilizzo di alcune funzionalità avanzate, come l'hosting o l'uso delle API Gemini a pagamento, potrebbe però comportare costi aggiuntivi. Gli utenti possono scegliere di disabilitare alcune funzionalità di AI per limitare l'uso dei propri dati per il training dei modelli generativi.

Per bloccare l'utilizzo dei prompt e delle risposte per l'addestramento del modello è necessario non utilizzare l'App Prototyping agent e Gemini in Firebase su Firebase Studio. Per impedire l'utilizzo del codice per il training del modello si deve disattivare il completamento del codice e la sua indicizzazione nelle impostazioni della piattaforma.