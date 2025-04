Cursor: problemi con le estensioni per Visual Studio Code

Gli utenti di Cursor, editor di codice AI basato sullo stesso codice open source di Visual Studio Code, starebbero riscontrando alcuni problemi nell'utilizzo di estensioni Microsoft come quelle per i linguaggi C e C++.

Cursor e le restrizioni di Microsoft

Stando alle segnalazioni inviate dalla community di Cursor, la versione 1.17.62 dell'estensione per C e C++ funzionerebbe ancora. Le release successive, a partire dalla 1.18.21, non sarebbero invece utilizzabili. Il problema sembrerebbe derivare da una più rigorosa applicazione dei termini d'uso del marketplace di estensioni per Visual Studio Code che ne limiterebbero l'accessi a strumenti Microsoft ufficiali come l'editor stesso, GitHub Codespaces, Azure DevOps e Visual Studio.

Nel tempo tali restrizioni hanno incentivato lo sviluppo di alternative come Open VSX, della Eclipse Foundation. Quest'ultimo offre però un numero decisamente inferiore di estensioni rispetto al marketplace di Microsoft che rimane il più completo e utilizzato.

Cursor consente comunque l'accesso al marketplace ufficiale, permettendo di installare estensioni Microsoft come C++ e C# DevKit. Detto ciò, recenti tentativi di utilizzare le funzioni più avanzate, come la ricerca dei riferimenti, avrebbero generato errori o notifiche che segnalerebbero limiti di utilizzo imposti direttamente dalla Casa di Redmond.

Gli utenti cercano alternative open source

La situazione verrebbe resa ancora più ambigua dal fatto che Cursor continua a suggerire l'installazione delle estensioni di Microsoft per i progetti compatibili. Alcuni utenti starebbero già migrando verso alternative open source, come l'estensione clangd, anche se quest'ultima conta un numero limitato di installazioni rispetto alle decine di milioni della controparte di Microsoft.

Cursor fornisce ancora istruzioni per installare estensioni in formato .vsix . Il link diretto per il download è stato però rimosso da molte pagine del marketplace. Alcuni sviluppatori ipotizzano che il giro di vite sia legato al rilascio della modalità Agent Mode in Visual Studio Code. Funzionalità di AI che rende Cursor un concorrente diretto. Per ora, le limitazioni sembrerebbero colpire solo le estensioni di Microsoft e non plugin di terze parti.