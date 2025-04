Apache ECharts: libreria TypeScript per visualizzare dati

Apache ECharts è una libreria rilasciata sotto licenza open source per la visualizzazione di dati, sviluppata in TypeScript e supportata dalla Apache Software Foundation. Concepita per funzionare su tutti i browser web più popolari, inclusi Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari, ECharts utilizza il motore di rendering grafico ZRender per creare dei grafici interattivi e personalizzabili.

Le funzionalità di Apache ECharts

ECharts supporta ad oggi oltre 20 tipologie di grafici pronte all'uso. Tra cui linee, barre, dispersione, torte, candele giapponesi, boxplot, mappe, heatmap, grafici a linee per informazioni direzionali, grafici per relazioni, treemap, sunburst, coordinate parallele, funnel e gauge. Possono essere poi combinate in modo flessibile per soddisfare anche esigenze specifiche.

La libreria supporta sia il rendering su Canvas che su SVG e permette una facile transizione tra i due formati. Grazie al rendering progressivo e al caricamento in streaming, ECharts è in grado di visualizzare in tempo reale fino a 10 milioni di punti dati e garantisce prestazioni molto elevate anche con i dataset di grandi dimensioni.

ECharts gestisce i dati attraverso dataset che supportano operazioni come il filtraggio, il clustering e la regressione. In questo modo viene facilitata l'analisi multidimensionale dei dati stessi e semplificata la manipolazione e la visualizzazione di volumi complessi.

ECharts è stato progettato per essere accessibile. Con descrizioni dei grafici generate automaticamente per gli ipovedenti e pattern "a decalcomania" che aiutano gli utenti con disabilità a comprendere il contenuto e le storie dietro i grafici.

Come Iniziare ad utilizzare la libreria

Per iniziare a lavorare con ECharts è possibile scaricare la libreria dal sito ufficiale del progetto o installarla tramite il package manager npm con il seguente comando:

npm install echarts

Dopo l'installazione è possibile includere ECharts all'interno della propria applicazione. Si può così iniziare a dei creare grafici interattivi con la possibilità di personalizzarli in qualsiasi momento.