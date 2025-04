Apple Music: provala gratis per 1 mese e ascolta le ultime uscite

Apple Music, la piattaforma dove poter ascoltare il meglio della musica contemporanea, può essere provata gratuitamente per un mese. A poter usufruire della prova free sono tutti i nuovi utenti o comunque chi attiva un nuovo account. Si tratta di un ottimo modo per testare l'app e capire se fa al caso proprio.

Ma non è finita qui, perché c'è un'altra opzione per accedere gratuitamente ad Apple Music. Chi ha acquistato o acquisterà un nuovo dispositivo Apple o Beats potrà avere 3 mesi gratis. La prova gratuita in questo caso può essere richiesta entro 90 giorni dall'attivazione del dispositivo. Sia per l'una che per l'altra prova è necessario andare sul sito di Apple Music per l'attivazione. Detto questo, andiamo a scoprire tutte le ultime uscite disponibili in piattaforma.

Prova Apple Music gratis e ascolta le ultime hit

Ecco alcune delle ultime uscite disponibili ora su Apple Music:

Santana Money Gang , il nuovo album di Sfera Ebbasta e Shiva ;

, il nuovo album di e ; Post Mortem , il nuovo album de I Cani ;

, il nuovo album de ; Nonostante tutto , il nuovo singolo di Cesare Cremonini e Elisa ;

, il nuovo singolo di e ; Henry, Come On , il nuovo singolo di Lana Del Rey ;

, il nuovo singolo di ; There's A Rhytmn , il nuovo singolo di Bon Iver ;

, il nuovo singolo di ; Luci allo Xeno, il nuovo singolo di Sangiovanni.

E poi molto altro. D'altra parte ci sono oltre 100 milioni di brani, tra successi del presente e del passato.

Torniamo però un attimo sulla prova gratis. Per sbloccare quella di tre mesi, per chi ha acquistato un iPhone, un iPad, un Mac oppure una Apple TV, basta semplicemente andare sul sito di Apple Music e riscattare la promo. Chi ha acquistato un Apple Watch, invece, dovrà accedere all'app del servizio dall'iPhone abbinato.

Acquistando un dispositivo a scelta tra AirPods, HomePod, cuffie o altoparlanti Beats (Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds) bisognerà accedere all'app o al sito dall'iPhone o dall'iPad abbinato.

