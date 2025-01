Ultimi giorni per bloccare il prezzo dell’energia per tutto il 2025

Le previsioni degli analisti non sono delle migliori per il nuovo anno. Il prezzo dell’energia, sia quella elettrica che il gas, è orientato a salire nel corso dei prossimi mesi. L’effetto per le famiglie può essere decisamente importante con rincari di centinaia di euro che, in un periodo storico molto delicato, potrebbero rappresentare una spesa aggiuntiva difficile da sostenere. È quindi importante trovare delle soluzioni e quella più efficace e veloce è sicuramente quella di ridurre il prezzo della materia prima. Per farlo non è necessario cercare l’operatore con la tariffa attualmente più bassa (che andrà ad aumentare nei prossimi mesi), ma quello che assicura un prezzo bloccato per i prossimi 12 mesi. Octopus con l’offerta Octopus Fissa 12M consente di avere materia prima luce e gas a prezzo bloccato. Evitando così di ricevere bollette spaventose.

I vantaggi della tariffa Octopus Fissa 12M

L’offerta Octopus Fissa 12M è molto semplice e per questo estremamente chiara, trasparente e sostenibile. Sottoscrivendo l’offerta si ha la certezza che fino a gennaio 2026 il prezzo della materia prima luce e della materia prima gas rimarrà lo stesso. Non si subiranno, quindi, le oscillazioni e le variazioni dei prezzi, con la certezza che per i consumi effettuati si andrà a pagare sempre la stessa cifra.

Al termine dell’offerta Octopus Fissa 12M, si ha poi la possibilità di scegliere la tariffa più conveniente tenendo conto sia delle proprie esigenze che delle mutate condizioni energetiche disponibili tra 12 mesi. L’offerta non prevede vincoli o penali e anche da questo punto di vista mostra tutta la sua trasparenza e convenienza.

Con Octopus, intanto, si evita di andare incontro a spese esagerate per questo inverno e la prossima estate, continuando a usare l’energia elettrica e il gas in maniera attenta, ma senza la preoccupazione legata all’arrivo delle bollette. L’offerta è attivabile fino al 29 gennaio completando la richiesta di attivazione in meno di due minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.