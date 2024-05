Ultimi giorni: CyberGhost VPN a soli 2,03€ + 4 mesi gratis

Oggi CyberGhost VPN è una delle opzioni più economiche e affidabili sul mercato per navigare in modo sicuro e anonimo, con una promozione imperdibile che offre il 83% di sconto su un piano biennale, più quattro mesi gratuiti, a soli 2,03€ al mese.

Con CyberGhost sicurezza e privacy sono al primo posto

CyberGhost VPN si impegna a garantire che la tua attività online rimanga privata. Con sede in Romania, il servizio beneficia di leggi sulla privacy molto restrittive. Non monitora, condivide né vende i tuoi dati, assicurando un'esperienza online sicura e privata. La crittografia AES a 256 bit, una delle più robuste disponibili, protegge ogni tua connessione, rendendo praticamente impossibile per chiunque intercettare i tuoi dati.

Con server sparsi in America, Europa, Africa e Asia, CyberGhost VPN permette di superare le restrizioni geografiche e accedere a un mondo di contenuti, da qualsiasi parte del mondo. Puoi utilizzare la VPN su fino a 7 dispositivi contemporaneamente, il che significa che puoi proteggere tutti i tuoi dispositivi con un unico account. Che tu stia utilizzando Windows, macOS, Android, iOS, Linux, o addirittura alcuni router e smart TV, CyberGhost VPN ti copre a 360 gradi.

Come detto ora c’è un offerta che ti consente di attivare il servizio a soli 2,03 € al mese e se poi non sei sicuro al cento per cento, c’è la politica di rimborso di 45 giorni. Hai quindi tutto il tempo per testare il servizio. Se invece incontri qualche problema, il team di supporto di CyberGhost VPN è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite chat dal vivo e email.

Con queste caratteristiche non aspettare che la tua privacy venga compromessa. Approfitta dell'offerta limitata di CyberGhost VPN e naviga su internet senza preoccupazioni. Visita il sito e abbonati approfittando dello sconto dell’83%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.