Ultime ore per attivare la promo di Iliad con 250 GB a 9,99€/mese

Tra le tante offerte disponibili, Iliad propone un'opportunità davvero vantaggiosa per chi desidera chiamare e navigare in 5G senza spendere troppo. L'offerta si chiama TOP 250 e sarà attivabile ancora per poche ore, fino alle 17:00 di giovedì 6 marzo.

TOP 250 offre un pacchetto completo al costo fisso di 9,99 euro al mese, senza sorprese e senza aumenti nel tempo. Nel dettaglio, l'offerta include 250 GB di traffico dati anche su rete 5G, che copre oltre 7.000 città italiane. Dove il 5G non è disponibile, è comunque garantita una connessione 4G/4G+ veloce e stabile.

Per chi è interessato, è il momento giusto per approfittarne: basta andare sul sito di Iliad per attivarla.

Oltre i GB: cosa offre Top 250 di Iliad

Oltre alla navigazione, sono inclusi minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia, Europa e in altre 60 destinazioni internazionali. In roaming europeo, hai a disposizione 13 GB di dati aggiuntivi. Non mancano servizi utili come Mi richiami, hotspot, segreteria telefonica, tecnologia VoLTE e la possibilità di mantenere il tuo numero attuale grazie alla portabilità.

Per attivare l'offerta è previsto un costo una tantum di 9,99 euro per la SIM, ma non ci sono costi nascosti o vincoli contrattuali. Inoltre, iliad ha recentemente lanciato una nuova app mobile, che rende ancora più semplice gestire e personalizzare il proprio piano tariffario in pochi tap.

Se, oltre alla telefonia mobile, stai cercando una soluzione per la fibra ottica, Iliad propone anche un'offerta FTTH che raggiunge fino a 5 Gbit/s, con il router Wi-Fi 7 incluso, per connettere tutti i tuoi dispositivi alla massima velocità.

Per saperne di più su TOP 250 e verificare la copertura della fibra ottica, visita il sito ufficiale di Iliad. Non lasciarti sfuggire l'occasione di avere un piano tariffario trasparente e conveniente, con la garanzia del prezzo bloccato per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.