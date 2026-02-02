Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Udinese-Roma in diretta questa sera su NOW
Posticipo della 23esima giornata del campionato di Serie A stagione 2025-2026: sarà visibile con il servizio di streaming di Sky.
Federico Pisanu
Pubblicato il 2 feb 2026
La 23^ giornata di Serie A non è ancora conclusa. Questa sera si giocherà la partita Udinese-Roma, incontro che i giallorossi di Gasperini sono chiamati a vincere per restare nel quartetto di testa e alimentare così il sogno Champions League in vista della prossima stagione: l’incontro sarà visibile in diretta su NOW, il servizio di streaming di Sky.

Per vedere Udinese-Roma su NOW occorre attivare il pass Sport, al momento disponibile a 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro. Il pacchetto in questione include tutto lo sport di Sky, tra cui tre partite a ogni turno di Serie A, tutta la Serie C, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1.

Orario e telecronaca

Il posticipo del lunedì tra Udinese e Roma avrà inizio alle ore 20:45. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con al fianco Massimo Gobbi per il commento tecnico.

Prima e dopo il match di campionato andrà invece in scena la trasmissione Calciomercato – L’Originale, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Gianfranco Teotino, Luca Marchetti, Luca Gotti, Beppe Bergomi, Fayna e Veronica Baldaccini. L’appuntamento è in programma dalle 19:00 e dalle 22:45.

A questo proposito, ricordiamo che il pass Sport di NOW include l’intera programmazione sportiva live e on-demand di Sky. In aggiunta agli eventi già citati qui sopra, gli appassionati di sport possono vedere 185 partite su 203 a stagione della Champions League, l’Europa League e la Conference League, più tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP in esclusiva, i tornei ATP Tour e WTA Tour di tennis insieme a Wimbledon in esclusiva e lo US Open, nonché NBA, EuroLeague, BKT EuroCup e la Serie A – LBA per gli amanti del basket.

L’abbonamento al pass Sport di NOW è pari a 19,99 euro al mese per dodici mesi, oppure a 29,99 euro al mese senza vincoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

