Ubuntu Touch: UBports passa a fixed release per update OTA

UBports Foundation ha annunciato che intende passare a un modello a rilascio fisso per i futuri aggiornamenti OTA (Over-the-Air) per il proprio sistema operativo mobile Ubuntu Touch. Quasi un anno fa, la UBports Foundation ha rilasciato il primo aggiornamento Ubuntu Touch OTA basato su Ubuntu 20.04 LTS, dopo anni di lavoro per migrare dalla base della serie Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus). Tale mossa ha comportato molti vantaggi per gli utenti di Ubuntu Touch. Tuttavia, ha anche introdotto alcuni problemi come il fatto che non possono essere rilasciate correzioni individuali per bug o problemi di sicurezza senza rilasciare tutte le altre modifiche apportate al loro codice base. Per risolvere questi problemi UBports Foundation ha pensato di passare a un modello fixed release, a partire dalla prossima versione dell’OS mobile.

Ubuntu Touch: cosa comporta il modello fixed release di UBports

Questa modifica non avrà effetti sugli utenti. In effetti, il passaggio a un modello a rilascio fisso consentirà a UBports di fornire correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza in modo più rapido. Inoltre, ciò permetterà di rendere l’esperienza più stabile e affidabile. Il nuovo modello di rilascio di Ubuntu Touch utilizzerà il formato <year>.<month>.<minor>. Le stringhe di versione <anno> e <mese> saranno numerate come l'anno e il mese previsti del rispettivo rilascio. Dall’altro lato, la stringa di versione <minor> inizierà da 0 (ad esempio 24.6.0) con le versioni minori che la incrementeranno di 1. UBports Foundation prevede anche di rilasciare un aggiornamento importante delle funzionalità dell'OS ogni sei mesi e versioni minori ogni due mesi. La fondazione anche affermato che ogni aggiornamento principale delle funzionalità sarà supportato per circa un mese dopo il rilascio del successivo aggiornamento principale delle funzionalità.

Il modello fixed release permetterà di fornire diverse versioni supportate a lungo termine di Ubuntu Touch in futuro. Inoltre, gli utenti potranno sempre contare su un sistema operativo mobile sempre aggiornato e affidabile. La prossima versione di Ubuntu Touch, rilasciata con tale modello, sarà basata su Ubuntu 24.04 LTS (Nomble Numbat), che verrà rilasciata il 25 aprile 2024.