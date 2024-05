Ubuntu 24.10 Oracular Oriole: rilascio finale arriva il 10 ottobre

Canonical, la società madre di Ubuntu, ha condiviso con la community il suo calendario per Ubuntu 24.10 Oracular Oriole. Il programma prevede che una versione beta sarà resa disponibile il 19 settembre. In seguito, verrà rilasciata una release candidate il 3 ottobre e della versione finale il 10 ottobre. Ciò che è importante tenere a mente con il prossimo Ubuntu 24.10 è che riceverà aggiornamenti solo per nove mesi prima di essere interrotto. Gli utenti in cerca di un’esperienza più tranquilla possono affidarsi a Ubuntu 24.04 LTS. Si tratterebbe di certo di un'opzione migliore poiché non sarà necessario effettuare alcun aggiornamento fino al 2029.

Ubuntu 24.10 Oracular Oriole: la roadmap indicata da Canonical

Come accennato, prima del rilascio ufficiale di Ubuntu 24.10 Oracular Oriole verranno effettuati dei passaggi intermedi. Secondo il programma diffuso da Canonical, la prima novità è attesa per il 15 agosto, con il blocco delle funzionalità (Feature Freeze). Il 5 settembre avverrà poi il blocco dell'interfaccia utente. La beta di Ubuntu 24.10 verrà rilasciata il 19 settembre, mentre il 26 settembre avverrà il Kernel Freeze. Infine, il 3 ottobre verrà rilasciata la release candidate, con il rilascio finale previsto per il 10 ottobre 2024. Gli utenti possono anche scaricare build giornaliere di Ubuntu 24.10, ma queste possono essere abbastanza instabili. Naturalmente, non è consigliato utilizzare tali build nel proprio dispositivo principale, poiché potrebbero causare blocchi e problemi vari.

Uno dei principali vantaggi di Ubuntu 24.10 Oracular Oriole è la possibilità di utilizzare software aggiornato. Si tratta di una buona notizia per chi ha un dispositivo recente che non è supportato in Ubuntu 24.04 LTS. Ad oggi non è ancora chiaro quale kernel verrà fornito con esso, ma potrebbe includere Linux 6.11, GNOME 47 e il compilatore GCC 14.1. Naturalmente, si tratta ancora di semplici indiscrezioni. Per confermare ciò bisognerà attendere ancora un po’, magari la fine dell’estate.