Linux 6.9-rc7: ufficiale la settima release candidate del kernel

Poche ore fa, Linus Torvalds ha annunciato la disponibilità della settima release candidate del prossimo kernel Linux 6.9, ovvero Linux 6.9-rc7. Come ricordato dallo sviluppatore Linux, la maggior parte delle modifiche riguardano i driver, in particolare l'audio, il DRM e i sottosistemi come USB e rete. Al di fuori dei driver, Torvalds ha affermato che le modifiche hanno interessato principalmente filesystem, architetture (principalmente x86) e la documentazione. Non sono poi mancate piccole correzioni del core networking e alcuni autotest. questa valutazione di Torvalds potrebbe suggerire che la versione finale di Linux 6.9 potrebbe già arrivare la prossima settimana.

Linux 6.9-rc7: release arriva con supporto del controller ASUS ROG Raikiri

Oltre alle correzioni di bug/regressioni con la nuova versione Linux 6.9-rc7 sono stati aggiunti anche alcuni nuovi ID dispositivo. Innanzitutto, il supporto per il controller ASUS ROG Raikiri è stato inviato come parte degli aggiornamenti del sottosistema di input. Il controller per Microsoft Xbox/PC necessitava solo dell'aggiunta di nuovi fornitori e ID dispositivo al driver XPad comune. Ora che questa richiesta di input pull è stata inviata con il supporto Raikiri e una correzione del driver Amimouse, i possessori del controller ASUS ROG Raikiri potranno finalmente utilizzare il controller Xbox/PC con Linux 6.9-rc7+.

Un'altra richiesta pull di Linux 6.9-rc7 riguarda le correzioni di char/misc. Questo pull aggiunge l'ID del dispositivo Intel Lunar Lake Point M al driver MEI. Quest’ultimo fa parte dell'abilitazione in corso della piattaforma Lunar Lake per Linux. Al driver FPGA DFL-PCI, la release candidate aggiunge anche l'ID del sottodispositivo PCI per Intel D5005. Questo vale però per Intel FPGA PAC D5005 con Stratix 10 SX FPGA. La nuova versione Linux 6.9-rc7 è già disponibile per il download. Se non dovessero presentarsi problemi o correzioni dell’ultimo minuto, la versione stabile di Linux 6.9 dovrebbe essere rilasciata ufficialmente il 12 maggio 2024.