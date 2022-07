Ubuntu: rilasciate nuove security patch per il kernel Linux

Il team di developer Canonical ha avviato la distribuzione di un nuovo set di security patch per il kernel Linux dedicate a tutte le versioni di Ubuntu attualmente supportate, dunque è inclusa anche Ubuntu 22.04 "Jammy Jellyfish" LTS (Long Term Support). Questo Linux Kernel Security Update va a risolvere 17 vulnerabilità di sicurezza anche molto gravi. Sostanzialmente tale update è un insieme di bugfix che risolvono varie falle scoperte dai ricercatori di sicurezza in queste ultime settimane.

In tale aggiornamento ad esempio sono state risolte le vulnerabilità software etichettate come CVE-2022-1974 e CVE-2022-1975. Si tratta di due falle scoperte dal security researcher Duoming Zhou all'interno del Linux kernel NFC subsystem. Se sfruttati tali bug avrebbero consentito ad un hacker di avviare un attacco ti tipo DoS (Denial of Service) e di mandare in crash l'intero sistema oppure di eseguire un escalation dei privilegi non autorizzata ed installare software malevolo.

Un'altra falla di notevole pericolosità era quella denominata come CVE-2022-1789. Si trattava di pericoloso bug annidato nel codice del KVM hypervisor del kernel Linux che era possibile sfruttare per operare un attacco sulla guest virtual machine che avrebbe provocato il crash anche del sistema operativo host.

Gli utenti della distribuzione dovrebbe quindi eseguire l'aggiornamento al più presto in modo tale da ricevere queste patch e tutelarsi da possibili aggressioni informatiche di varia natura, che purtroppo oggi giorno stanno diventano sempre più comuni e diffuse ad ogni livello.

Per aggiornare la distribuzione basta rivolgersi al tool integrato nel sistema chiamato "Software ed Aggiornamenti". Tramite questo applicativo è possibile far partire l'aggiornamento dei pacchetti presenti su Ubuntu. L'intera operazione dovrebbe durare pochi minuti, dunque lo si può avviare quando si desidera. Alternativamente è possibile operare l'update direttamente tramite shell usando la CLI (Command Line Interface) del package manager APT (Advanced Packaging Tool):