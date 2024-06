Ubuntu 24.10: Wayland arriva di default su NVIDIA

Il rilascio del nuovo Ubuntu 24.10 è sempre più vicino (è previsto per ottobre 2024). Tra per le grandi novità di questo aggiornamento vi è l’utilizzo di default di Wayland anziché X11 su tutti i sistemi NVIDIA. La modifica è ora in atto per gli utenti giornalieri di Ubuntu 24.10. Quest’ultimi troveranno presto Wayland per impostazione predefinita quando utilizzano il driver grafico ufficiale NVIDIA Linux.

Fino ad oggi, il driver grafico proprietario NVIDIA su Ubuntu è rimasto fedele alla sessione GNOME X.Org, mentre Wayland è stato utilizzato l'impostazione predefinita per le versioni precedenti di Ubuntu quando si utilizzavano altre GPU/driver. Tuttavia, ora che il driver ufficiale NVIDIA ha un supporto Wayland migliore si è pensato di superare questo ostacolo. Ciò avverrà in particolare con il prossimo driver NVIDIA R555, che diventerà stabile molto presto.

Ubuntu 24.10: le patch NVIDIA-prefers-X11 verranno presto rimosse

Il supporto Wayland non dovrebbe avere problemi e porterà con sé diverse funzionalità come la sincronizzazione esplicita pronta per l'uso. La nuova modifica è stata apportata pochi giorni fa da Daniel van Vugt del team desktop di Ubuntu. Ciò permetterà al gestore delle sessioni GDM di abbandonare le patch NVIDIA-prefers-X11. In questo modo gli utenti NVIDIA Linux troveranno Wayland per impostazione predefinita. Come riportato sulla pagina dell'aggiornamento del pacchetto GDM 46.0-2ubuntu2: “Rimuovi le regole specifiche di Ubuntu che hanno reso Xorg l'impostazione predefinita per Nvidia. Aggiornato Revert-data-Disable-GDM-on-hybrid-graphics-laptops-with-v.patch per garantire che i driver Nvidia 5xx ottengano sempre Wayland come impostazione predefinita a meno che non ci sia un motivo più valido per cui non funzionerà (come modeset è stato disabilitato sulla riga di comando del kernel). Aggiorna anche la descrizione della patch con una giustificazione più recente”.

Ubuntu 24.10 verrà implementato su GNOME 47 quando verrà distribuito a ottobre insieme a una serie di altri aggiornamenti per questa versione post-LTS.