Ubuntu 23.10: arriva l’estensione Dark Style in stile Yaru

Su Ubuntu 23.10, il tema di default Yaru (introdotto con Ubuntu 18.10) utilizzerà il “Light Style” per gli elementi della GNOME shell. Tuttavia, adesso è stata rilasciata una nuova estensione GNOME che permette di modificare questo stile senza dover cambiare tutti gli elementi del desktop. La GNOME shell upstream utilizza il tema Adwaita. Questo fornisce uno sfondo scuro al menu di impostazioni rapide, al calendario e alle notifiche che appaiono desktop. Ubuntu 23.10 utilizzerà invece uno sfondo chiaro per questi elementi, (nelle versioni precedenti, la distribuzione è comunque passata più volte da chiara a scura). È possibile attivare la GNOME shell scura su Ubuntu grazie all’opzione “Dark Style” (ovvero stile scuro), ma ciò applicherà questa modifica anche alle app. Ciò diventa un problema per gli utenti, poiché alcuni preferiscono più un “tema misto” (chiaro e scuro allo stesso tempo).

Ubuntu 23.10: come funziona il tema misto

La recente estensione GNOME Dark Style per Ubuntu 23.10 permette di risolvere ogni problema, grazie all’attivazione del tema misto. In questo modo sarà possibile usare la modalità scura per gli elementi della GNOME Shell, in stile Yaru, senza dover comunque estendere questa impostazione a tutto il sistema, applicazioni comprese. Tuttavia, bisogna ricordare che questo particolare plugin (che è comunque un fork dell’estensione “Light Style” di GNOME) sarà una prerogativa di Ubuntu 23.10 e GNOME 45. Per provarla, una volta che il nuovo sistema verrà rilasciato in via ufficiale, basterà scaricare il file ZIP dal sito GNOME Extension.

La versione beta di Ubuntu 23.10 è stata rilasciata lo scorso 21 settembre. Il debutto di questo sistema operativo, ribattezzato “Mantic Minotaur” dovrebbe essere previsto entro la prima metà del mese prossimo (per la precisione il 12 ottobre). Il nuovo OS sarà alimentato dal kernel Linux 6.5 e introdurrà alcune novità interessanti, come il nuovo “App Center” preinstallato (scritto in flutter).