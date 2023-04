Ubuntu 23.04: come eseguire l'aggiornamento da Ubuntu 22.10

Giusto ieri è stata rilasciata Ubuntu 23.04, nome in codice "Lunar Lobster". Questa nuova release della distribuzione Canonical racchiude diverse innovazioni di rilievo come ad esempio GNOME 44, che include il supporto al protocollo open source WireGuard capace di irrobustire la sicurezza delle connessioni, Linux 6.2, l'ultima edizione del kernel del Pinguino dove sono disponibili innumerevoli driver aggiornati per una vasta serie di periferiche hardware, ed il nuovo installer completamente riscritto con il framework Flutter. Nelle scorse ore quindi il team di coder di Ubuntu ha avviato la distribuzione dei nuovi file ISO di questa versione semestrale che riceverà supporto per un totale di dodici mesi. Quindi non si tratta di una LTS (Long Term Support) ma di una release indicata principalmente per l'utenza casalinga che non ha problemi ad aggiornare l'intero sistema operativo ogni sei mesi.

In questo articolo vi offriremo una breve guida su come eseguire l'aggiornamento a Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" partendo da Ubuntu 22.10 "Kinetic Kudu".

Ovviamente non tutte le persone interessate ad Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" hanno la necessità di installare la distribuzione ex novo sul proprio computer. Infatti è sempre possibile rivolgersi al gestore di pacchetti APT (Advanced Packaging Tool) cosi da eseguire l'upgrade di versione senza formattare il disco fisso ma appunto scaricando i singoli pacchetti aggiornati dai nuovi repository software messi a disposizione dai developer Canonical.

Prima di tutto verifichiamo di avere accesso alle versioni più recenti dei programmi, quindi apriamo la shell e digitiamo:

sudo apt update

sudo apt upgrade

Il primo comando indica al sistema di verificare la presenza di aggiornamenti nei repository, il secondo invece scarica ed installa gli update se disponibili. Ora siamo pronti ad avviare l'upgrade di versione vero e proprio:

sudo do-release-upgrade

L'intero processo di aggiornamento ad Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" dovrebbe durare diversi minuti, quindi abbiate pazienta, mettevi comodi ed attendente la fine dell'operazione.