Lubuntu 24.04 LTS includerà monitoraggio dell'installazione Snap

Simon Quigley, sviluppatore di Lubuntu, ha annunciato che la prossima versione di Lubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) includerà un nuovo strumento progettato per monitorare l'installazione dei pacchetti Snap e informarne l'utente durante il primo avvio. Con l'imminente serie Noble Numbat, gli sviluppatori di Lubuntu desiderano infatti che gli utenti godano di un'esperienza più fluida con e senza Snap. Lubuntu è infatti l'unica versione ufficiale di Ubuntu che consente di installare un sistema senza Snap, grazie all’opzione di installazione minima nell’installer Calamares. Chi preferisce installare Lubuntu utilizzando le opzioni di installazione Normale o Completa, si ritroverà automaticamente con app disponibili solo (per Ubuntu e versioni ufficiali) nel formato sandbox Snap. Lo stesso vale se si sceglie di installare pacchetti aggiuntivi di terze parti offerti durante l'installazione (Thunderbird, Krita, Virtual Machine Manager, Element o Firmware Updater). Con Lubuntu 24.04 LTS si potrà adesso godere di un'esperienza di onboarding più fluida.

Lubuntu 24.04 LTS: come funziona il nuovo monitoraggio di installazione Snap

Il nuovo monitoraggio di installazione Snap (lubuntu-snap-installation-monitor) è costituito da due utility basate su snap, ovvero snap-seed-glue. Uno strumento da riga di comando consente di preconfigurare gli snap e simple-snap-preseed-dialog. Dall’altro lato uno strumento informa visivamente l'utente durante il primo avvio che i processi in background sono ancora in esecuzione. Quando il processo è completato sarà poi possibile iniziare a utilizzare le app Snap. Come spiega Quigley: “Al primo avvio, che si tratti dell'ISO live o del sistema appena installato, gli Snap presentano un processo di configurazione iniziale in cui gli Snap scaricati vengono estratti, montati e contrassegnati come installati. Questo è chiamato processo di preconfigurazione. Tale processo lascia confusi molti utenti con hardware di fascia bassa quando non riescono a lanciare l'applicazione scattata subito dopo il primo avvio”.

Simon Quigley ha dichiarato che Lubuntu sarà l'unica versione ufficiale a presentare queste nuove utility di monitoraggio dell'installazione di Snap per il ciclo Noble Numbat. Inoltre, al di là del primo avvio, gli utenti non dovrebbero notare la nuova funzionalità di monitoraggio dell'installazione Snap durante l'intera esperienza desktop. Lubuntu 24.04 LTS verrà inoltre fornito con l’installer Calamares aggiornato con nuove opzioni per migliorare l'esperienza di installazione di Lubuntu. Non mancherà una sessione Wayland opzionale insieme a quella X11 predefinita. Infine, è prevista una nuova schermata "Primo avvio" in cui selezionare una rete Wi-Fi e impostare la lingua di sistema predefinita prima di installare Lubuntu.