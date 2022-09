Ubuntu 22.10: ecco tutte le novità in arrivo

La stable release di Ubuntu 22.10 “Kinetic Kudu” è attesa per ottobre. Il progetto ha infatti già raggiungo lo stadio feature freeze da quasi un mese e dunque non è più consentito aggiungere nuove funzionalità all'interno del ramo di sviluppo. Quindi i developer di Canonical si stanno focalizzando, già da diverso tempo, sulla stabilizzazione del codice sorgente e nella risoluzione dei bug o della varie imperfezioni emerse in queste settimane. Nell'articolo di oggi vi illustreremo dunque tutte le novità che sarà possibile reperire all'interno di Ubuntu 22.10 “Kinetic Kudu” al momento del rilascio ufficiale previsto per il 20 ottobre, ovvero tra poco meno di un mese.

Una delle innovazioni di maggiore rilievo che è stata implementata in Ubuntu 22.10 “Kinetic Kudu” sono sicuramente i Quick Toggles. Tecnicamente non si tratta di una feature sviluppata dal team di Ubuntu ma da quello di GNOME. Infatti è possibile reperirla all'interno di GNOME 43. I Quick Toggles semplificano l'accesso a diverse opzioni e setting, rendendo accessibili le varie impostazioni direttamente da un pannello presente nella barra di sistema.

Si tratta di un grosso passo in avanti in termini di usabilità, soprattutto rispetto alla vecchia impostazione "a lista" che GNOME si portava dietro da diversi anni. Grazie ai Quick Toggles ora l'ambiente desktop di Ubuntu apparirà decisamente più simile a quello di Windows 11 o di macOS, garantendo dunque una transizione alla distribuzione più rapida ed indolore.

Sempre in Ubuntu 22.10 “Kinetic Kudu” è possibile reperire il kernel Linux 5.19 oltre al nuovo System Settings completamente rinnovato grazie al porting alle librerie GTK4/libadwaita. Tale transizione assicura una reattività maggiore dell'applicativo oltre ad una migliore uniformità con il resto dell'ambiente grafico. Inoltre ora la GUI (Graphical User Interface) del programma si adatta in base al tipo di resize scelto dell'utente cosi da poter essere utilizzata senza problemi in ogni contesto.

Inoltre su Ubuntu 22.10 “Kinetic Kudu” PipeWire sarà il nuovo server audio di riferimento, prendendo il posto di PulseAudio, e la distribuzione godrà anche del supporto nativo al formato d'immagini WebP.