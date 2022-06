Ubuntu 22.10: arrivata la nuova Settings App

Quest'oggi torniamo a parlare del ramo di sviluppo di Ubuntu 22.10, ovvero la prossima major release della distribuzione di Canonical che vedrà la luce ad ottobre. Si tratta di una versione standard, dunque godrà di un supporto di 9 mesi, contro i 5 anni delle edizioni LTS (Long Term Support) come ad esempio Ubuntu 22.04. Nelle scorse settimane abbiamo parlato del nuovo server audio di riferimento di Ubuntu 22.10, PipeWire, oltre che dell'ambiente grafico che verrà adottato, ovvero GNOME 43. In questi giorni nel ramo di sviluppo ha fatto finalmente la sua comparsa una nuova versione della Settings App tanto attesa dalla community di tester.

In Ubuntu 22.10, cosi come in Ubuntu 22.04, infatti non sono ancora presenti tutti i pacchetti più aggiornati dell'ambiente grafico GNOME. Questa è stata una precisa scelta degli sviluppatori Canonical, che preferiscono gestire il software presente nei repostiory a modo loro, senza seguire in modo preciso le release del desktop environment. Quindi capita non di rado che gli utenti della distribuzione si ritrovino ad utilizzare un mix di componenti di GNOME che provengono da release diverse.

Ad esempio per Ubuntu 22.04 il team di developer ha deciso, senza dare spiegazioni alla community, di adottare una vecchia versione del GNOME Control Center al posto della più recente build, ovvero la Settings App. Questo non è l'unico caso in cui Canonical ha deciso volontariamente di adottare software meno recente, ci sono diversi altri programmi "fermi" alle release di GNOME precedenti alla 42.

Probabilmente i coder hanno stabilito che tali software non siano sufficiente stabili da entrare a far parte di una versione LTS, tuttavia questo può comportare disagi per l'utenza oltre che problemi di compatibilità con determinate librerie. Secondo vari membri della community si sarebbe potuto adottare un approccio differente ed implementare GNOME 41 per i primi tempi e successivamente affrontare la transizione a GNOME 42 in modo migliore.

La nuova Settings App dispone di una serie di personalizzazioni apportate da Canonical. La gestione dei temi è rimasta all'interno della sezione "Appearance", proprio accanto alla selezione del tema scuro ed alla selezione del wallpaper, mentre le impostazioni della dock sono state risistemate in un nuovo pannello chiamato "Ubuntu Desktop".