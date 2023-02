Ubuntu 22.10: come installare il kernel Linux 6.2

L'ultima stable release di Ubuntu risale allo scorso ottobre 2022. Questa release dispone di una discreta serie di innovazioni di rilievo come ad esempio: GNOME 43, il nuovo Ubuntu Software, PipeWire ed il supporto al formato WebP. Tuttavia Ubuntu 22.10 "Kinetic Kudu" ufficialmente è disponibile con Linux 5.19, una versione non proprio recente del kernel del Pinguino. Le release più recenti infatti offrono una serie di feature davvero interessanti che consentono concretamente di migliorare il workflow dell'utente. Fortunatamente tramite un PPA (Personal Package Archives) di terze parti è possibile installare le edizioni di Linux più recenti in pochi minuti. In questa breve guida vi andremo a spiegare proprio come installare Linux 6.2 su Ubuntu 22.10 "Kinetic Kudu".

Prima di tutto è necessario controllare se il nostro sistema è aggiornato. Apriamo quindi una nuova finestra del terminale ed invochiamo la CLI (Command Line Interface) del gestore di pacchetti APT (Advanced Packaging Tool) scrivendo tale comando:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

Ora è arrivato il momento di installare manualmente il PPA extra che ci serve per ottenere i pacchetti precompilati di Linux 6.2. Infatti tale release del kernel non è reperibile nei repository ufficiali della distribuzione gestiti da Canonical. Quindi ecco spiegata la necessità di tale PPA.

Prima di proseguire nella guida è necessario chiarire sin da subito che per una serie di motivazioni tecniche i pacchetti presenti nel repository che andremo ad installare non saranno compatibili con i sistemi che hanno la funzione di Secure Boot abilitata. Dunque se desideriamo accedere subito a Linux 6.2 è necessario disabilitare manualmente tale feature da UEFI.

Fatto questo possiamo prosegue con l'installazione del PPA extra nel sistema:

sudo add-apt-repository ppa:cappelikan/ppa && sudo apt update

Successivamente invece installiamo un programma chiamato Mainline tool, si tratta di un applicativo molto completo che permette di reperire ed installare i pacchetti precompilati del kernel Linux tramite una comoda UI:

sudo apt install -y mainline

Spostiamoci adesso nella sezione dell'ambiente grafico chiamata "Attività" ed andiamo a ricercare l'applicazione "Ubuntu Mainline Kernel Installer". Avviato il programmata ci viene notificato in automatico la disponibilità di Linux 6.2. Quindi basta spuntare l'opzione denominata "Linux 6.2" e cliccare su "install" per avviare il download e l'installazione.