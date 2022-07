Ubuntu 22.04 LTS: prestante quasi quanto Windows 11

Con l'aggiornamento del kernel Linux 5.19, sembra che Ubuntu 22.04 LTS né abbia guadagnato in prestazioni, al punto tale da arrivare a dare filo da torcere a Windows 11 e addirittura a batterlo in determinate circostanze. A porre l’accento sulla questione è stato il team di Phoronix che ha condotto alcuni test di benchmarkt.

Ubuntu 22.04 LTS: con Linux 5.19 da filo da torcere a Windows 11

Per effettuare i test di confronto è stato usato un Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 con la seguente configurazione hardware: Ryzen 7 PRO 6850U con Radeon 680M; 16 GB di LPDDR5-6400; SSD NVMe Micron da 512 GB. I sistemi operativi coinvolti sono invece i seguenti: Ubuntu 22.04 LTS con Linux 5.15 di serie; Ubuntu 22.04 LTS con Linux 5.19; Windows 11 Pro.

Sono stati innanzitutto eseguiti dei test di benchmark del browser, con risultati misti nell'impiego di Chrome. Alcuni test con WebXPRT mostrano invece ottimi guadagni di circa il 50%, mentre altri benchmark come Basemark non mettono in risalto miglioramenti significativi e anzi in tali circostanze Windows 11 riesce ad avere ancora la meglio. Nel caso di Firefox basato su Gecko, però, Linux 5.19 ha generalmente mostrato prestazioni più favorevoli e talvolta ha persino battuto il sistema Windows 11.

Per quel che concerne i restanti benchmark, nel test di rendering PBR di LuxCoRender Linux 5.19 su Ubuntu 22.04 LTS non ha mostrato particolari miglioramenti, mentre nel test di codifica delle immagini JPG il sistema operativo del pinguino sembra avere la meglio su quello di casa Microsoft.

Nel test di compressione effettuato usando l’algoritmo Zstandard Windows 11 è significativamente più avanti di Linux, mentre per quel che riguarda i test nelle prestazioni di gioco Windows 11 ha ottenuto risultati terribili su OpenGL.

