Linux 5.19: avviato il nuovo ramo di sviluppo

Giusto qualche giorno fa è stata rilasciata la nuova stable release di Linux 5.18. Questa nuova edizione del kernel del Pinguino implementa una serie di migliorie interessanti che migliorano la già ottima user experience. Anche se lo sviluppo di Linux 5.18 è andato a gonfie vele i coder del progetto hanno deciso di non adagiarsi sugli allori e si è deciso di dare subito il via al nuovo ramo di sviluppo di Linux 5.19.

Le novità in arrivo sono davvero tante, ad esempio su Linux 5.19 verrà presto eseguito il merge del codice dei driver per il Raspberry Sense HAT Joystick, ovvero il device sviluppato in seno al progetto scientifico Astro Pi Challenge.

Sempre in Linux 5.19 è presente un primo supporto al TDX Enablement Positioned. Tale tecnologia è stata sviluppata per migliorare la sicurezza delle macchine virtuali utilizzando una serie di feature hardware implementate all'interno di un chip dedicato inserito nelle CPU (Central Processing Unit) di ultima generazione.

In Linux 5.19 è stato anche impostato un nuovo setting per il build target, chiamato "make x86_debug.config", di default , che consente l'abilitazione di una vasta pletora di debugging feature per l'edizioni dedicate alla piattaforma hardware x86/x86_64, ovvero quella maggiormente utilizzata sui comuni PC desktop. Tale configurazione è frutto del lavoro dei mantainer Intel, che in questi mesi si sono focalizzati sul miglioramento delle strategie di debug.

A spiegare bene le motivazioni dell'introduzione del nuovo build target è stato il developer Intel Dave Hansen nella mailing list ufficiale del progetto:

"Il kernel Linux possiede un'ampia varietà di opzioni di debug per aiutare a scovare i bug. Tuttavia durante lo sviluppo vengono aggiunti continuamente nuove opzioni di debug, che spesso diventano difficili da trovare ed utilizzare. L'aggiunta del nuovo setting per il build target dovrebbe rendere più facile per i contributori testare il proprio codice."

La stable release del kernel Linux 5.19 dovrebbe arrivare entro la fine dell'estate.